Ballando con le stelle 2022: Nino D’Angelo nel cast

Ballando con le stelle 2022: Nino D’Angelo è nel cast dei concorrenti. Gli altri confermati sono Eva Robin’s, Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Marta Flavi e Nancy Brilli. Sembra ormai scontata la partecipazione anche di Valeria Marini.

Nino D’Angelo – Foto: Facebook

“Nino nel cast! Ora per Nino D’Angelo – si legge su TvBlog.it -, famoso cantante pop che si è anche prodotto negli ultimi anni in partiture più sofisticate ed apprezzate dalla critica, si aprirebbero le porte di uno dei programmi più pop della nostra televisione, ovvero Ballando con le stelle. Il direttore artistico di Ballando con le stelle Milly Carlucci dunque pare abbia messo gli occhi su Nino D’Angelo, che per altro sarebbe perfetto per il programma tersicoreo del sabato sera di Rai1, di ritorno sui teleschermi della prima rete della televisione di Stato da sabato 8 ottobre 2022“.

La cantante di Baci Stellari (Besame), Valeria Marini, è in pole position.

La famosa conduttrice tv dello show di Raiuno ha dichiarato: “Sinceramente ci speravo, ma forse in questi termini il successo era davvero impensabile. Quando abbiamo cominciato nel 2005 molti pensavano che non saremmo arrivati alla fine della stagione. Si diceva che il ballo non funzionava, perché nei grandi one man show che si facevano all’epoca non riscuotevano grandi entusiasmi – ha continuato Milly Carlucci a Maridacaterini –. Invece il programma è esploso e il ballo è diventato anche un mezzo per raccontare il percorso artistico e umano di tante stelle dello spettacolo”.

Per poi concludere: “Sono affezionata a tutte le edizioni. Ma questa la ritengo fin qui la più emozionante… è stata l’edizione della ripartenza, dopo quella di grande resistenza dello scorso anno. Devo dire grazie a tutti i concorrenti che negli anni ci hanno dato fiducia. E abbraccio quelli di quest’anno che si sono buttati nella mischia con autenticità, talento e cuore”.