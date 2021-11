Ballando con le Stelle è di nuovo al centro delle polemiche, ma questa volta non c’entra il caso Mietta. A far discutere è il ritiro del celebre cantautore pugliese Al Bano Carrisi. Al termine della puntata il leone delle Puglie ha annunciato il suo ritiro: “Questa cosa l’avevo paventata ed alla mia ballerina gliel’ho detto poco fa, ma è giusto dirlo: io vorrei che lei [la sua ballerina, ndr] andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdere una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. Ed io ci sto a bloccarmi a favore della sua salute e della sua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via per lei”.

La ballerina Oxana Lebedew ha aggiunto: “Io voglio ringraziare la grande famiglia di Ballando con le Stelle che mi ha fatto sentire a casa, grazie davvero ad ogni singola persona. Vi amo e mi dispiace per ciò che è successo al mio piede”.

La padrona di casa Milly Carlucci ha chiuso così la questione in diretta tv: “Se voi vi ritirate, non c’è più spareggio. Nessuno viene eliminato. Voi vi mettete momentaneamente da parte, potete tornare in pista. Come successo per Mietta. Vi aspettiamo con il piede guarito. Non so se ci vorranno quattro settimane o cinque settimane.. Ma noi ti vogliamo vedere con i tacchi dodici a ballare insieme a lui. Albano il tuo è un gesto generosissimo, umanamente meraviglioso. Vi aspettiamo in pista appena Oxana si toglie il tutore”.

Al Bano Carrisi e Davide Maggio: botta e risposta

Il giornalista Davide Maggio ha pubblicato la locandina di un concerto in Polonia di Al Bano che si terrà il prossimo venerdì e ha ironicamente scritto: “Grande Albano che si ritira per permettere alla ballerina di recuperare completamente la forma fisica“.

Grande Albano che si ritira per permettere alla ballerina di recuperare completamente la forma fisica #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Ax9b9sso13 — Davide Maggio (@davidemaggio) October 30, 2021

La rivelazione di Davide Maggio ha mandato su tutte le furie Al Bano che ospite ieri di Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai2 ha attaccato i “falsi social”.

Il cantautore di Cellino San Marco ha asserito: “Cari falsi social sappiate che io ho una televisione [?] solo il 5 a Santiago di Compostela ed il 6 potevo restare qua come ho fatto le precedenti puntate. Ho solo quello e lo difendo. Io non lascio Ballando con le Stelle per le ragioni che voi state millantando, io lascio per una ragione ben precisa che ho ben spiegato e lo farei altre mille volte. Io sono per l’umanità e quella ragazza ha bisogno di umanità, di qualcuno che le dica ‘fermati e fatti curare’, ok?”.

Davide Maggio ha controreplicato sempre su Twitter: “Albano conferma ora a Citofonare Rai2 che ha lasciato Ballando con le Stelle per il bene della ballerina. Quando Simona gli chiede di presunti concerti, risponde che ne ha uno il 5 a Santiago de Compostela. Dai, solo un cambio di città. Benissimo. Allora Ballando Con Le Stelle può tranquillamente sostituire la ballerina e inebriarci ancora con le performance di Albano, giusto?! Milly Carlucci, non è così?”.

Albano conferma ora a #CitofonareRai2 che ha lasciato #BallandoConLeStelle per il bene della ballerina. Quando Simona gli chiede di presunti concerti, risponde che ne ha uno il 5 a Santiago de Compostela. Dai, solo un cambio di città ? — Davide Maggio (@davidemaggio) October 31, 2021

Fabiano Minacci di Biccy.it ha aggiunto: “Anche l’anno scorso Rosalinda Celentano ha cambiato partner in corso, dopo che il suo ballerino originale è finito in quarantena causa Covid. C’è già un precedente”.

Il caso non finisce qui. La polemica non si placa…

