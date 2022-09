Ballando con le Stelle, la stoccata a Raimondo Todaro: “Non abbiamo sentito la sua mancanza”

Ballando con le Stelle, ultime news e indiscrezioni. La stoccata a Raimondo Todaro è arrivata da un volto noto del talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Chi è? Dopo le frecciatine di Simone Di Pasquale e Selvaggia Lucarelli, ora si è sbilanciato Guillermo Mariotto.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio lo stilista e giurato storico di Ballando con le Stelle ha dichiarato di non aver sentito la mancanza di Raimondo Todaro ed ha anche citato il suo sostituto, Vito Coppola: “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura“.

Mariotto ha anche parlato di come Milly Carlucci controlli ogni singolo aspetto della sua trasmissione: “Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. Come può pesarti? Al contrario, è rassicurante. Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo perché non accada“.

Lo scorso anno fece molto scalpore l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. Il suo passaggio ad Amici di Maria De Filippi scatenò l’ira di Milly Carlucci: “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese. Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che fanno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”.