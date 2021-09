Barbara Chiappini è tornata con il marito: “Me lo ha detto mia madre dall’aldilà”

Barbara Chiappini è tornata con il marito Carlo Marini Agostini. L’ha rivelato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi al settimanale DiPiù. La 46enne conduttrice televisiva, showgirl e attrice piacentina ha svelato: “Io e mio marito ci amiamo molto. Siamo tanto diversi, lui è preciso quasi militare e io più confusionaria. Ma amiamo alla follia la nostra famiglia. Eppure eravamo arrivati a non dialogare più, a non trovare punti in comune. Eravamo ad un punto critico”.

Barbara Chiappini – Foto: Instagram

Barbara Chiappini, che ha lasciato la tv per i figli, ha affermato: “La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’Aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: ‘Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli’. Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me – ha continuato l’ex modella e soubrette -, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme. Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate”.

La showgirl ha poi aggiunto: “Ho perso mia madre dopo una lunga malattia. Avevo soltanto 11 anni ero piccola – ha continuato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi –. All’epoca mio papà fece in modo di farmi crescere anche con mia zia, per non farmi sentire sola, ero insieme ai miei cugini”.

Nell’ottobre 2011, dopo 7 anni di fidanzamento, Barbara Chiappini si è unita in matrimonio con il manager Carlo Marini Agostini. La coppia vip ha due figli.

