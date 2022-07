Barbara d’Urso confermata alla conduzione di Pomeriggio 5: “Avrà anche degli altri programmi”

Barbara d’Urso non andrà via da Mediaset come invece avevano ipotizzato alcuni siti e giornalisti. La conferma è arrivata dall’imprenditore e patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. “Barbara D’Urso assolutamente rinnovata. Il contratto scadeva a dicembre ed è stato rinnovato per le prossime stagioni. Rifarà Pomeriggio 5. E siccome è una professionista che ha migliaia di ore di volo, intese come diretta totale, sicuramente avrà anche degli altri programmi”. L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha risposto così a una domanda della stampa sulla conduttrice nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2022-2023 a Cologno Monzese.

Barbara d’Urso – Foto: Facebook

“Nicola Savino è un professionista, un amico, ha deciso di provare a fare questa nuova esperienza in una fascia oraria importante. Non c’è niente di male. Gli auguro buon lavoro e niente esclude che le nostre strade in futuro si possano incontrare di nuovo, anche professionalmente”, ha detto Berlusconi a proposito della scelta di Nicola Savino di migrare a Tv8 per condurre uno show quotidiano alle 20,30. “Abbiamo tanti ed è difficile soddisfare sempre le giuste ambizioni di chi vuole crescere”, ha aggiunto il vicepresidente di Mediaset. E poi ancora: “Orietta Berti sarà una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip la prossima stagione. E poi, appena saremo pronti e lei sarà pronta, faremo una o due serate evento che celebrano la sua carriera come abbiamo fatto con la grande Iva Zanicchi”.

Barbara D’Urso: “Resto a Mediaset”

C’è da dire che la conduttrice tv di Mediaset l’aveva già precisato diversi mesi fa durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. La conduttrice tv e attrice Barbara d’Urso aveva infatti dichiarato: “Resterò a Mediaset anche l’anno prossimo certo. Le voci di un mio addio dall’azienda? Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo. La verità è che resto stabile a Milano. E probabilmente farò anche teatro. I dettagli li dirò al momento giusto. Ma il progetto è stupendo. Il 18% di Pomeriggio 5? Siamo passati in uno studio più piccolo, ma la gente continua a volerci molto bene”.