Barbara d’Urso è stata criticata dal suo ex fidanzato Francesco Zangrillo durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi. Il bellissimo e affascinante broker assicurativo non si era mai sbilanciato ed esposto fino ad ora. Carattere schivo e riservato, anche perché è divorziato ed è papà di tre figli, Francesco Zangrillo aveva sempre evitato di apparire e rilasciare dichiarazioni, ma l’ultima intervista di Barbara d’Urso gli ha fatto cambiare idea.

Barbara d’Urso – Foto: La Talpa

“Cara Barbara non sono un corteggiatore in prova – ha spiegato il broker -, non lo ero neanche allora. Semplicemente sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male. E siccome per me i miei figli sono l’unica cosa che conti davvero, mi sono irrigidito e, pur non volendo fare grandi dichiarazioni, voglio capire meglio. Io sono una persona per cui uno più uno fa due”.

Zangrillo ha poi sottolineato: “Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia; ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi, ma questo non significa… poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata”.

Perché? Che cosa è successo tra i due ex fidanzati vip? Francesco Zangrillo ha asserito: “Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”.

Ha poi affermato: “Ripeto, la nostra è stata una bella storia e lei è una donna fantastica, però, so che a parti invertite sicuramente avrebbe detto qualcosa. Dunque lo dico anche io: Non ho gradito”.

E con un tocco di umorismo ha concluso: “Se proprio non possiamo dire fidanzato, troviamo una parola che vada bene a entrambi, anzi, che vada bene a tutti, ai figli e ai genitori. E facciamolo non solo per me, ma anche per i prossimi futuri fidanzati che, probabile, non saranno mai fidanzati”.

