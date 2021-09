Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo sono in crisi? Lo scoop di Oggi

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo sono in crisi? Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal settimanale Oggi che ha pubblicato le foto che immortalano la coppia vip durante una litigata e scenata di gelosia in un ristorante di Brera, a Milano. La famosa e popolare conduttrice tv di Mediaset è in piedi, con le mani giunte e un’espressione esterrefatta.

Barbara d’Urso – Foto: Instagram

I due fidanzati vip si trovano insieme ad alcuni amici e colleghi Mediaset in un ristorante nel centro di Milano. Barbara e Francesco non sono vicini. Barbara infatti siede accanto a un vecchio amico, mentre Zangrillo è impegnato a un altro tavolo a chiacchierare con una misteriosa e affascinante donna bionda con un blazer rosa addosso. Ma forse le chiacchiere diventano “troppo fitte” e la D’Urso comincia a lanciargli delle occhiatacce. Allora lui protesta e scoppia la lite. Zangrillo evidentemente infastidito esce dal ristorante e sale in auto da solo. Nel frattempo, Barbara si sfoga con l’amico.

Dulcis in fundo? I due, che sono molto riservati, si ritrovano poco dopo ma quando l’automobile di Zangrillo raggiunge la casa della conduttrice, lei scende da sola.

La loro storia d’amore era stata annunciata lo scorso maggio dal giornalista Roberto Alessi su Novella 2000: “Barbara d’Urso ha compiuto gli anni la settimana scorsa, e ho avuto una notizia: finalmente non è più single. Un uomo, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo (nessuna parentela – pare – con il professor Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano), ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”. Ora tira questa brutta aria di crisi tra Barbara e Francesco. Come andrà a finire?