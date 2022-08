Barbara d’Urso è apparsa in costume in vacanza in una foto condivisa con i suoi numerosi followers di Instagram. La famosa e popolare conduttrice tv di Pomeriggio 5 e La Pupa e il Secchione e Viceversa ha sfoggiato un fisico da urlo e forme da capogiro sui social. Lo scatto super sensuale è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Be a water my friend, col cuore”.

Barbara d’Urso in costume – Foto: Instagram

La conduttrice tv e attrice Barbara d’Urso è in forma smagliante. Come sempre succede quando c’è di mezzo Barbara d’Urso, i commenti dei followers sono stati tantissimi e anche contrastanti. Una follower ha scritto: “Hai stufato”. Un’altra ha aggiunto: “Ridicola”. Ovviamente evitiamo di riportare commenti volgari e superficiali.

Altri followers l’hanno prontamente difesa: “Siete soltanto invidiosi”. E ancora: “Sputate invidia da tutti i pori della pelle perché non sarete mai cosi voi alla sua età”. E tanti altri ancora con un tenore molto simile.

Non è la prima volta, però, che la conduttrice televisiva mette in evidenza la sua tonicità: qualche settimana fa la foto del suo sedere ha fatto discutere i suoi followers, dividendo il pubblico con opinioni contrastanti, tra complimenti e critiche che parlavano dell’uso di Photoshop.

L’ex conduttrice del Grande Fratello e di Live – Non è la D’Urso ama condividere le sue giornate sui social, in questi giorni appare divertita in vacanza con gli amici in Toscana. Balli, cene, brindisi e serate scatenate tra i locali. Insomma, la D’Urso sembra ingannare il tempo e si gode la vita come se fosse una teenager.

D’altronde fra pochi giorni tornerà al timone di Pomeriggio 5. Diverse settimane fa l’imprenditore e patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aveva rivelato: “Barbara D’Urso assolutamente rinnovata. Il contratto scadeva a dicembre ed è stato rinnovato per le prossime stagioni. Rifarà Pomeriggio 5. E siccome è una professionista che ha migliaia di ore di volo, intese come diretta totale, sicuramente avrà anche degli altri programmi”.