Barbara d’Urso lascia Mediaset per Sky? L’indiscrezione sul suo passaggio a TV8

Barbara d’Urso lascerà Mediaset per Sky? La famosa, popolare e chiacchierata conduttrice campana passerà a TV8? Dopo ben 20 anni di carriera al Biscione, l’ex dottoressa Giò sarebbe pronta a lasciare il colosso tv della famiglia Berlusconi. Il rumor fragoroso è stato diffuso da un suo caro amico, il direttore del settimanale di cronaca rosa Novella 2000 Roberto Alessi.

Barbara d’Urso – Foto: Facebook

Dopo anni di successi a Mediaset sembra essere ormai arrivato il periodo più nero per Barbara d’Urso. Come ben sapete da settembre 2021 la nota e chiacchierata presentatrice tv va in onda solo con Pomeriggio 5, per di più in versione ridotta perché è stato tagliato quasi totalmente lo spazio dedicato al gossip, poiché sia Domenica Live che Live – Non è la D’Urso non sono stati confermati dai vertici Mediaset. Durante la presentazione dei palinsesti tv, Pier Silvio Berlusconi aveva confermato il clamoroso e chiacchieratissimo ridimensionamento di Barbara d’Urso a Mediaset.

Ora gli ascolti tv non decollano lo stesso nonostante questo cambiamento profondo. Novella 2000 ha rivelato: “Da qualche tempo la conduttrice subirebbe la corte della società fondata da Rupert Murdoch. Una corte che avrebbe preso il via quasi per gioco, come prova di ammirazione del gruppo televisivo verso uno dei pezzi da novanta della TV Berlusconi, e che poi si sarebbe fatta sempre più serrata“.

E poi ancora: “Nei piani della pay-per-view sembra esserci l’idea di affidare alla d’Urso un programma diverso da ‘Pomeriggio Cinque’ ma comunque nelle sue corde e sempre in chiaro, su Tv8”.

Non è da escludere la possibilità che Barbara d’Urso possa alternare il suo impegno a Mediaset con la nuova avventura su Sky e, così facendo, non dovrebbe dire per forza addio a Pomeriggio Cinque.

Sarà davvero così oppure è soltanto un rumor infondato? Resta il fatto che sembra sfumare definitivamente il grande sogno di Barbara di passare in Rai per condurre l’ambitissimo Festival di Sanremo.