Barbara d’Urso nel mirino di un suo ex autore: “Mi ha cacciato perché mi rifiutavo di pescare nel torbido, è sul viale del tramonto”

Barbara d’Urso è finita nel mirino di un suo ex autore, che ha rivelato che l’ha cacciato perché si rifiutava di pescare nel torbido. La famosa e popolare conduttrice tv partenopea di Canale 5 è tornata alla conduzione di Pomeriggio 5 da pochi giorni, ma è già polemica. Come ben sapete a partire da questo mese la nota e chiacchierata presentatrice tv va in onda solo con Pomeriggio 5, per di più in versione ridotta perché è stato tagliato lo spazio dedicato al gossip, poiché sia Domenica Live che Live – Non è la D’Urso non sono stati confermati dai vertici Mediaset.

Barbara d’Urso – Foto: Facebook

Durante la recente presentazione dei palinsesti tv, Pier Silvio Berlusconi aveva confermato il clamoroso e chiacchieratissimo ridimensionamento di Barbara d’Urso a Mediaset. La presentatrice ha annunciato la maturazione di un progetto di una prima serata d’intrattenimento. Si è parlato in questi giorni della possibile conduzione de La Talpa per l’ex dottoressa Giò. Ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Resta il fatto che Pomeriggio 5 è tornato in onda da pochissimi giorni e il giornalista de Il Fatto Quotidiano e Dagospia, Giuseppe Candela, ha condiviso il post di ringraziamento sugli ascolti di Barbara d’Urso e ha commentato su Twitter: “E ne ha perse due su due”.

E ne ha perse due su due. https://t.co/2fj1MXkNIF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 8, 2021

Sotto ai commenti di questo post social di Candela è comparso qualcuno davvero scoppiettante e fragoroso. A scriverlo è Cesare Vodani, che ha rifilato stoccate al vetriolo alla presentatrice tv di Pomeriggio 5.

“Da suo ex autore (che ha cacciato perché mi rifiutavo di pescare nel torbido) potrei raccontare chi è davvero questa donna – ha cinguettato l’autore tv, scrittore e insegnante di recitazione -. Ma è nel passato e ormai su ciò che la terrorizza : vecchiaia è viale del tramonto”. E poi ancora: “Ovviamente i fans mi attaccheranno. Giustamente vedono ciò che appare non cosa c’è dietro… sarebbe bello potessero far parte di quella redazione. Secondo me cambierebbero idea sulla solo Carmelita e accoliti”.

I suoi tweet sono diventati, neanche a dirlo, virali!