Barbara d’Urso non ha nessuna intenzione di lasciare Mediaset. La famosa e popolare conduttrice tv di Pomeriggio 5 ha ribadito che resterà anche nel 2023, smentendo i numerosi rumors diffusi nelle ultime settimane da diversi giornali, riviste e siti web. Inoltre la presentatrice tv de La Pupa e il Secchione Show 2022 ha rivelato durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa che potrebbe anche tornare a teatro con un progetto particolare, che per adesso resta top secret.

Barbara D’Urso – Foto: Facebook

La conduttrice tv e attrice Barbara d’Urso ha infatti dichiarato: “Resterò a Mediaset anche l’anno prossimo certo. Le voci di un mio addio dall’azienda? Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo. La verità è che resto stabile a Milano. E probabilmente farò anche teatro. I dettagli li dirò al momento giusto. Ma il progetto è stupendo. Il 18% di Pomeriggio 5? Siamo passati in uno studio più piccolo, ma la gente continua a volerci molto bene”.

Durante l’intervista rilasciata ad Andrea Malaguti per La Stampa, l’ex dottoressa Giò ha parlato anche dei colleghi che stima molto: sono quasi tutti di Mediaset.

“Colleghi che stimo? Carlo Conti e Gerry Scotti. Tra le donne direi proprio Maria de Filippi. No, non lo dico perché devo. Lo dico perché è vero. Il suo successo è un bene per la rete. Dunque anche per me, per Gerry, per Bonolis e viceversa. – ha continuato la d’Urso – Una rete illuminata è un vantaggio per tutti. E ai colleghi che stimo aggiungo Silvia Toffanin. Bravissima. E vale anche se dite che è la compagna del capo. Perché a me di chi sia moglie interessa zero”.

Ragazze e ragazzi restate sintonizzati su IGOSSIP.it per saperne di più sulla vita pubblica e privata di Barbara d’Urso e degli altri vip dello show business italiano e internazionale. Stay tuned!