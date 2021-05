Barbara d’Urso ridimensionata da Mediaset? Dagospia: “Fuori anche dalla domenica pomeriggio”

Barbara d’Urso ridimensionata da Mediaset? Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha rivelato che dopo Live – Non è la D’Urso non ci sarà neanche Domenica Live la prossima stagione. La notizia fragorosa è stata annunciata dal giornalista Giuseppe Candela: “La chiusura di Live-Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva”.

Barbara D’Urso – Foto: Facebook

Barbara d’Urso: a rischio Domenica Live?

Candela ha poi sottolineato: “Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara d’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare”.

Per poi concludere: “A Mediaset però un punto è chiaro da anni: si caccia qualcuno senza ammetterlo. Insomma una chiave per giustificare l’operazione va trovata. Nuovi progetti, la soluzione più gettonata”.

Per la verità questa indiscrezione bomba sul futuro di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso era stata diffusa sempre da Dagospia e Il Fatto Quotidiano negli ultimi mesi. Gli scontri incrociati e al vetriolo degli ultimi tempi tra lei e Maria De Filippi, vedasi il caso Pietro Delle Piane, gli attacchi furiosi del potente manager dei vip Lucio Presta contro i programmi di Barbara d’Urso e la guerra intestina a Mediaset sta mandando in tilt la macchina del gossip e non solo…

Una delle conduttrici che potrebbe prendere le redini del pomeriggio domenicale di Canale 5 potrebbe essere Elisa Isoardi, ex naufraga vip de L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi.

Fascino e Banijay ai ferri corti?

Candela, sempre nella sua rubrica per Dagospia, ha rilanciato un’altra indiscrezione bomba: “A Roma la notizia non è passata di certo inosservata. In pochissimi ne sono a conoscenza ma gli addetti ai lavori possono capire la portata del chiacchiericcio. Si parla di tensioni in corso tra due colossi della tv: il gruppo Fascino di Maria De Filippi e la potentissima società di produzione Banijay guidata dai fratelli Bassetti. Le bocche sono cucite ma il motivo del contendere sarebbe il reality delle corna Temptation Island, coprodotto proprio da Fascino e Banijay. Cosa sta succedendo?”.