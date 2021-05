Barbara d’Urso si è fidanzata con Francesco Zangrillo? Lui è un assicuratore, alto, bellissimo, affascinante e divorziato. I rumor su questa nuova e presunta coppia vip del jet set nazionale si sono diffusi negli ultimi giorni, dopo che il direttore del settimanale di cronaca rosa Novella 2000 Roberto Alessi ha parlato di questo nuovo amore per la famosa e popolare conduttrice tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Barbara d’Urso – Foto: Instagram

Di recente Francesco Zangrillo era finito al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e conduttrice tv Elisabetta Gregoraci. Indiscrezione che era stata smentita direttamente da Zangrillo sul suo profilo Instagram: “Per rispetto della verità. Non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

La sua nuova principessa è proprio Barbara d’Urso? Roberto Alessi ha scritto su Novella 2000: “Barbara d’Urso ha compiuto gli anni la settimana scorsa, e ho avuto una notizia: finalmente non è più single. Un uomo, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo (nessuna parentela – pare – con il professor Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano), ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”.

Altri dettagli sono stati forniti dal settimanale Oggi: “Il settimanale Oggi in edicola mostra le prime foto di Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo insieme, scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno della conduttrice. E l’auto di Zangrillo viene notata e fotografata mentre varca il passo carrabile della casa di Barbara pure all’indomani, dopo il ritorno di lei da Cologno dove ha condotto Domenica Live”.

Si attende soltanto la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Stay tuned per saperne di più!