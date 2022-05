Barù ha rivelato in radio di aver partecipato al Grande Fratello Vip per soldi, poiché l’hanno pagato molto bene e non ha potuto dire di no. D’altronde Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona è stato uno dei grandi protagonisti nonché rivelazione di questa edizione 2021/2022 del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista di cronaca rosa e presentatore tv Alfonso Signorini.

Barù – Foto: Instagram

Barù ha confessato a Giada Di Miceli durante l’ospitata su Radio Radio nel programma Non Succederà Più: “L’ho fatto per i soldi, mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Era il periodo prima di Natale, c’erano i regali da fare, le cene, Capodanno, il Covid. Ho detto: che me ne frega, vado e resto un mese così aumento i follower su Instagram e buonanotte. Invece purtroppo ci sono rimasto tre mesi lì dentro. Ero ovviamente pronto, so cosa sono andato a fare, però questo non vuol dire che me ne freghi di quel mondo lì”.

Il nobile toscano Barù ha poi voluto nuovamente mettere i puntini sulle i in merito a una possibile frequentazione con la vincitrice del GF Vip 6, Jessica Selassié.

Come sempre è stato fin troppo diretto e chiaro: “Non sono uno sessualmente timido, se qualcuna mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito. Io e lei siamo amici, siamo ancora amici, ci seguiamo su Instagram”.

A domanda diretta se qualcuna all’interno della Casa fosse il suo tipo, Barù ha risposto: “Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa“.

