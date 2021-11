Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: crisi di coppia superata

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno superato abbondantemente la crisi di coppia. I due sono andati a cena fuori a Milano con amici. Dopo giorni di rumor sulla crisi di coppia, lanciati in esclusiva dall’ex gieffino Biagio D’Anelli e dall’influencer Alessandro Rosica, Belen e Antonino Spinalbese sono apparsi più felici e innamorati che mai durante la loro uscita con amici in un noto locale milanese. La famosa, popolare e influente conduttrice tv argentina naturalizzata italiana si è scatenata a più non posso sul palco insieme alla moglie del calciatore Marco Verratti, Jessica Aidi, modella 29enne.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese con Giorgia Matteucci – Foto: Instagram

Con loro al tavolo anche Patrizia Griffini, Giorgia Matteucci, Claudia Galanti, Emiliano Bonazzoli, ex attaccante e ora allenatore. L’ex hair stylist, modello e influencer campano Antonino Spinalbese ha condiviso alcuni momenti dell’allegra serata vip su Instagram Story. La crisi è alle spalle, d’altronde di sa che l’amore non è bello se non è litigarello.

Di recente Belen ha svelato a Verissimo, programma tv di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che a volte litiga con il compagno, il fotografo e influencer napoletano, perché lui vorrebbe comandare, e della sua secondogenita Luna Marì: «Sono stanca, non mi fa dormire. Il primogenito era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia. Sono totalmente innamorata di lei. Il parto è andato benissimo, ho fatto l’epidurale. La gravidanza è stata dura, molte nausee. Durante il parto, Antonino Spinalbese è svenuto su di me. Antonino ama follemente Luna Marì, si sveglia più lui di me. Luna Marì me la sto godendo di più, con il primo figlio davo più le cose per scontate. Il primogenito è un bravissimo fratello maggiore, è protettivo. Lui è un bambino di un’intelligenza e di una sensibilità superiore. Io quando ho presentato Luna al fratello ho pianto come una matta».

A presto con nuove news, indiscrezioni e gossip sui personaggi famosi del jet set nazionale.