Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati di nuovo. Amore al capolinea per la celebre conduttrice televisiva, showgirl, modella e ballerina argentina e l’influencer e fotografo di moda italiano. Dopo la prima reunion, è crisi nera per Belen e Antonino Spinalbese. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dall’influencer Alessandro Rosica e dall’ex gieffino e opinionista tv Biagio D’Anelli.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez – Foto: Instagram

La pace tra Belen e Antonino Spinalbese è durata davvero poco. Il settimanale Oggi ha aggiunto altri particolari sulla vicenda. Il weekend romantico di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a Parigi sarebbe finito malissimo.

Alla festa di compleanno di Gustavo Rodriguez dell’1 novembre scorso non ha infatti preso parte Antonino… Hanno partecipato la signora Veronica, Jeremias Rodriguez con la fidanzata, Belen con la figlia secondogenita Luna Marì. Assenti invece Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e lo stesso Antonino, il papà della piccola Luna Marì nata lo scorso luglio.

In quelle stesse ore, ha sottolineato il settimanale Oggi, Spinalbese si sarebbe mostrato sulle sue Instagram stories “chiuso in camera, da solo, di fronte alla tv, dopo una mesta spesa all’Esselunga a base di broccoli surgelati e yogurt greco”.

“Con Belen, ci sono tutti, ma non l’ha invitato”, ha proseguito Oggi. Questo perché la situazione sarebbe precipitata dopo il viaggio a Parigi. Mentre erano in Francia, Spinalbese aveva pubblicato su Instagram una frase tanto laconica quanto misteriosa e allusiva, “Lezione di vita”. Parole che alla luce di quanto accaduto dopo, al ritorno in Italia, secondo Oggi sarebbero la conferma della nuova rottura e dell’amarezza di Antonino. “Più che un ritorno all’armonia sembra l’indicazione di una bella litigata. E la sensazione che la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea è sempre più netta”, è la conclusione di Oggi.

Tra Belen e Antonino è davvero finita per sempre oppure è soltanto l’ennesima litigata? Torneranno presto insieme oppure è davvero addio?