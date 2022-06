Belen Rodriguez firma seconda capsule per bimbe per Original Marines

Belen Rodriguez torna protagonista nel mondo della moda, firmando la seconda capsule per bimbe per Original Marines. La celebre conduttrice tv, stilista, imprenditrice e showgirl argentina naturalizzata italiana è sempre molto richiesta da stilisti e brand di moda come testimonial vip. Il brand di childrenwear Original Marines e Belen Rodriguez confermano per il secondo anno consecutivo la loro partnership, presentando la nuova capsule “Belen for Original Marines”, una limited edition dedicata alle bambine da 5 a 14 anni.

Dopo il successo della prima capsule baby dedicata alla nascita della figlia della showgirl, Luna Marì, è stata riconfermata la collaborazione con il brand, per una nuova capsule per la primavera/estate.

Amor de mi vida… è una collezione a base di abiti, camicie, bluse, T-shirt, gonne, tute, shorts, ampi e pants, dallo stile glamour e dall’allure metropolitano, pensati per le bambine che si destreggiano quotidianamente tra ultimi giorni di scuola e divertenti pomeriggi con le amiche.

I colori puntano a una palette naturale come panna, biscotto e blu denim, per tessuti freschi come garza e misto lino. Glitter dorati e ricami in lurex conferiscono ai capi un tocco di glamour. La collezione è in vendita a partire dal 16 maggio negli store Original Marines e sull’online store del brand.

Belen Rodriguez e i gossip

Di recente la conduttrice tv del programma di Italia 1, Le Iene, è tornata a parlare dei presunti tradimenti del marito, il ballerino e conduttore tv Stefano De Martino. Ha ammesso di aver pensato di essere stata tradita, ma ha anche aggiunto di non averlo mai scoperto: “Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? Certo e non soltanto il dubbio aggiungo. Diciamo che non l’ho mai scoperto seriamente“.

Se da un lato l’ex ballerino professionista napoletano non vuole proprio parlare del ritorno di fiamma con sua moglie, Belen è molto più diretta. La bellissima e sensuale conduttrice tv del programma Le Iene aveva rivelato di recente: “Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia Rodriguez mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano De Martino faceva Amici ed era un ballerino all’epoca”.