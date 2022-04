Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Per me è un bello che balla”

Belen Rodriguez è tornata a parlare di suo marito Stefano De Martino, svelando un aneddoto sul suo recente passato. Se da un lato l’ex ballerino professionista napoletano non vuole proprio parlare del ritorno di fiamma con sua moglie, Belen è molto più diretta. La bellissima e sensuale conduttrice tv del programma Le Iene ha infatti rivelato: “Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia Rodriguez mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano De Martino faceva Amici ed era un ballerino all’epoca”.

La famosa e popolare showgirl, conduttrice tv e imprenditrice argentina naturalizzata italiana ha poi concluso: “Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Se non balla più? Adesso balla e fa tanto altro. Di lui posso dirti che per me è un bello che balla!”.

Poche settimane fa Stefano aveva glissato sulla reunion con Belen nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo.

Alla domanda diretta della conduttrice tv Silvia Toffanin: “Allora… domandone: Belen?”, riferendosi agli ultimi gossip che parlano della reunion dei due personaggi famosi del jet set nazionale, il ballerino e presentatore tv Stefano De Martino aveva risposto in maniera secca: “La conosco”, provocando sorrisi.

“Se ne dicono tante, preferisco glissare per evitare di alimentare ulteriori gossip e proteggere le persone che sono intorno a me, soprattutto mio figlio”, aveva continuato il conduttore di fronte a Silvia Toffanin che era rimasta sbalordita e che, come molti fan, avrebbe voluto una risposta più chiara. Ma sorridendo la conduttrice aveva chiuso l’argomento così: “E allora sarà quel che sarà”, a cui De Martino ha risposto: “Sottoscrivo”.

