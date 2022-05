Belen Rodriguez ha parlato dei presunti tradimenti del marito Stefano De Martino durante l’ultima puntata del famoso programma tv di Italia 1, Le Iene. La celebre, famosa e influente showgirl, conduttrice tv e influencer argentina naturalizzata italiana ha ammesso di aver pensato di essere stata tradita, ma ha anche aggiunto di non averlo mai scoperto: “Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? Certo e non soltanto il dubbio aggiungo. Diciamo che non l’ho mai scoperto seriamente“.

Belen poi si è prestata ad un gioco del collega Teo Mammucari, che l’ha messa davanti a delle possibili corna vip: “Se Stefano De Martino dovesse tradirmi con una tra Cecilia Rodriguez e Iva Zanicchi? Oddio con mia sorella mai quindi la Zanicchi. Con Cecilia sarebbe una cosa tremenda quindi Iva per forza. Con un uomo come Rudy Zerbi o la Zanicchi? No sempre Iva dai. Che poi alla fine la Zanicchi è pure bella“.

Se da un lato l’ex ballerino professionista napoletano non vuole proprio parlare del ritorno di fiamma con sua moglie, Belen è molto più diretta. La bellissima e sensuale conduttrice tv del programma Le Iene aveva rivelato di recente: “Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia Rodriguez mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano De Martino faceva Amici ed era un ballerino all’epoca”.

La famosa e popolare showgirl, conduttrice tv e imprenditrice argentina naturalizzata italiana aveva poi concluso: “Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Se non balla più? Adesso balla e fa tanto altro. Di lui posso dirti che per me è un bello che balla!”.

