Belen Rodriguez sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino: “La persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto”

Belen Rodriguez ha confermato indirettamente il rumor sul ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino durante il suo debutto come conduttrice al programma tv di Italia 1, Le Iene. La celebre showgirl, modella, stilista e imprenditrice argentina naturalizzata italiana ha confermato di essere tornata insieme al bellissimo e bravissimo conduttore tv ed ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi: “Stefano De Martino sta tranquillo perché non lo tradisco con Teo Mammucari? Oddio non ho mai tradito in vita mia. Anche se forse con Teo ci farei un pensierino“.

Inoltre la presentatrice tv di Tu sì que vales ha descritto una delle persone della sua vita durante il gioco Passaparolaccia: “Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì e anche in camera siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola ed è neomelodico”.

Le indiscrezioni sulla reunion di Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano state lanciate diversi giorni fa dal settimanale di cronaca rosa Chi.

“È proprio alla vigilia delle feste che la storia della Rodriguez con Antonino Spinalbese, velocissima a divampare quanto a consumarsi, aveva avuto una nuova battuta d’arresto: le ripetute crisi degli ultimi mesi, che ad inizio dicembre Belen ancora credeva di poter sanare, sono sfociate in un allontanamento che oggi già sembra un abisso”, si leggeva nel servizio di Chi.

Auguri!