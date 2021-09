Belen Rodriguez ha svelato a Verissimo, programma tv di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che a volte litiga con il compagno, il fotografo e influencer Antonino Spinalbese, perché lui vorrebbe comandare ma con la celebre showgirl, modella, stilista e imprenditrice argentina naturalizzata italiana è davvero difficile. La mamma vip è stata molto chiara nel salotto di Silvia, ma al tempo stesso ha dichiarato di amare alla follia il suo fidanzato.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez – Foto: Instagram

Belen ha parlato anche della sua vita di mamma e del parto di Luna Marì: «Sono stanca, non mi fa dormire. Il primogenito era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia. Sono totalmente innamorata di lei. Il parto è andato benissimo, ho fatto l’epidurale. La gravidanza è stata dura, molte nausee. Durante il parto, Antonino Spinalbese è svenuto su di me. Antonino ama follemente Luna Marì, si sveglia più lui di me. Luna Marì me la sto godendo di più, con il primo figlio davo più le cose per scontate. Il primogenito è un bravissimo fratello maggiore, è protettivo. Lui è un bambino di un’intelligenza e di una sensibilità superiore. Io quando ho presentato Luna al fratello ho pianto come una matta».

Poi, il racconto su un problema avuto subito dopo il parto. «Sono tornata a lavorare dopo 7 giorni dal parto – ha confessato la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias Rodriguez – e sono svenuta. Ho fatto un pasticcio, ho preso dei drenanti per tornare in forma e mi sono disidratata. Sono finita in ambulanza con la flebo. Poteva essere una cosa grave, non fate il mio errore».

Spinalbese ha invece perso 6 chili in un mese. Perché? Che cosa è successo? Come ha fatto il compagno di Belen Rodriguez a perdere così tanti chili in 30 giorni? Il neo papà vip di Luna Marì ha spiegato il calo repentino di peso ai suoi followers di Instagram. L’ex acconciatore dei vip, modello e influencer originario di Torre del Greco si è mostrato senza maglia sui social, sfoggiando un fisico perfetto. A causa di due costole incrinate durante un allenamento, il fidanzato della celebre e influente showgirl, conduttrice tv e stilista Belen Rodriguez è stato fermo per trenta giorni. Antonino ha continuato a mangiare sano, senza però alzare pesi, pertanto ha perso tono muscolare e quindi anche molti chili. Ora è tornato in splendida forma.