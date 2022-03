Benetton: nuova capsule JC de Catselbajac

Benetton, ultime news sulla nuova capsule JC de Catselbajac. In Love we Trust, capi classici da indossare tutti i giorni. “Che tempi particolari stiamo vivendo. Siamo in un’era in cui è necessario ridefinire una politica umana. Proprio per questo, con la mia prima capsule per United Colors of Benetton, ho voluto parlare d’amore, unità, famiglia. Di valori che un marchio come Benetton e lo stile di Jean-Charles de Castelbajac condividono”. Jean-Charles de Castelbajac ha firmato la sua prima capsule per United Colors of Benetton, in uscita in selezionati store e online dal 4 marzo.

“È una capsule storica per me – prosegue JCC – . Ed è un’ode all’amore: è una collezione che vale come un rinascimento, che vuole dare speranza. L’ho chiamata In Love We Trust, parafrasando il motto degli Stati Uniti, In God We Trust. Amo giocare con le parole e con la moda, perché la moda è l’espressione di mille parole. Non è un caso se ho usato come metafora narrativa l’utopia americana, quella della fine degli anni ’60, delle rivolte di Berkley, della Summer of Love”.

Ha poi continuato: “Quando tutto sembrava possibile, io avevo 17 anni e sognavo l’America, era un momento in cui la mia generazione ha creduto davvero, si poteva parlare di universalità, di un mondo aperto a diverse culture. Non ogni cosa è andata come volevamo, è vero, ma di sicuro è stata un’epoca fertile, in cui si sono piantati dei semi che sono sbocciati dopo. Ecco perché ho voluto ridisegnare un’icona di design come la bandiera americana e inserirla in collezione, cambiandone anche la cartella colori e usando i toni pastello. L’ho nominata ‘United States of Love’. Ho voluto creare una collezione di pezzi classici, da portare ogni giorno”.

Ha poi proseguito: “Tra i miei capi preferiti ci sono una maglia con scritto LOVE, realizzata con una straordinaria tecnica di punti; un trench classico del guardaroba, color beige, con piccoli dettagli colorati; un pullover mimetico, le camicie, il denim stampato, dei windbreaker di tela gommata, e un delizioso doppio poncho’ per bambini per camminare insieme quando piove – ha poi concluso -, è una collezione con dei prezzi democratici, una qualità enorme, un design che parla d’amore”.