Benjamin Mascolo e Bella Thorne non si sposano più. Amore finito per il cantante italiano e l’attrice e cantante statunitense. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, mandando in crisi i fan dell’ormai ex coppia vip del jet set internazionale. Che cosa è successo? Perché è finita tra Benjamin e Bella?

La fine della storia d’amore tra Bella e Benjamin è stata annunciata da Mascolo mediante un post condiviso sui suoi profili social.

L’artista italiano ha esordito così: “Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego, quante cose che avrei potuto e dovuto fare meglio, e di questo mi assumo la piena responsabilità, per tutti i miei peccati ed errori – ma ora so che faceva tutto parte di un piano più grande che mi ha guidato dove sono oggi”.

Ha poi continuato: “Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho piena fiducia in ciò che sarà. Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando doveva esserlo”.

Per poi proseguire: “Innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita, e la nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone. Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente”.

Ha poi concluso: “Questo non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna vera connessione è sprecata o inutile, poiché buono e cattivo sono solo etichette basate su il nostro ego e la nostra identità, e non la parola di Dio. Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.

A quanto pare non ci sarebbero neanche chance per un possibile ritorno di fiamma, anche se nella vita mai dire mai!