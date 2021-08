Benjamin Mascolo e Federico Rossi: lettere d’amore reciproche

Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono scambiati lettere d’amore. Il cantante di Finché le Stelle non Brillano ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha parlato direttamente a Federico e gli ha detto tutto quello che prova. Amore, stima, rabbia, rispetto, affetto, Benji non si è risparmiato e come un fiume in piena ha travolto l’amico con tutto il bene che nutre per lui.

Benjamin Mascolo e Federico Rossi – Foto: Instagram

La lettera di Benji a Fede

“Ciao bro – ha esordito – da quando abbiamo messo un punto alla nostra relazione artistica, mi sono fatto sentire sempre meno e ti ho pensato meno di quanto tu meritassi. Stasera nel letto accanto a mia moglie a cui dedico tutte le attenzioni, finalmente ne ho tenuta e costudita una speciale soltanto per te. Lei ti ama e io amo te. Lei comprende il legame che ci unisce come fratelli. Sono veramente arrabbiato con te. Una persona a me cara e di cui mi fido mi ha detto ‘lui è geloso di te’. Ha ragione”.

Per poi aggiungere: “Ma ti sei visto? Ti sei sentito? E le canzoni che hai suonato? Te lo devo dire io forse? Brutto deme**e. Sei un artista incredibile. Non lo sai e non te ne rendi conto. La gente non ne ha idea di cosa sei in grado di fare. La prossima volta che sei geloso di me ti tiro uno schiaffo. Perché io sono geloso di te ogni giorno. Geloso del talento incredibile che hai. I fan veri lo sanno perché ci amano e vogliono solo il meglio per noi. Brother lo giuro su dio. Se non credi in te stesso e nella tua musica ti costringo io a crederci con la forza”.

Per poi concludere: “Scriverei e scriverò libri su di te. Farei e farò film su di te. Perché te lo meriti. Ti meriti Hollywood, ti meriti la nostra Modena, l’amore dei nostri amici e della nostra band che ti ama, ma fa fatica a parlarti, perché c’è poca comunicazione tra voi. Fino a che sarà vivo ti darò tutto. Anche se domani mi sveglierò e leggerò i tuoi messaggi dicendo ‘sei pazzo’. Godrò dei tuoi successi. Le tue canzoni saranno disco di platino, nel mio cuore lo sono già tutte”.

La risposta di Fede a Benji

La risposta di Fede a Benji non si è fatta attendere. “Io sono ancora scioccato per le storie di Ben in realtà – ha dichiarato Fede -. Ben ma cos’é successo? Ma perché queste storie? Cioè io no, in realtà no. Io sono geloso di te nel senso che non ci vediamo più come prima ma nel senso… Anzi sai cosa c’è Ben? Prendi un volo e vieni ad Ibiza. Esatto vieni tu ad Ibiza e facciamo quella canzone che dici tu, io non so quale, anzi forse ho capito quale e la facciamo qua ad Ibiza. I love you”.

Per poi aggiungere: “Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po’ pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima”.

Ha poi sottolineato: “Il nostro rapporto si è elevato rispetto a quando eravamo ‘Benji e Fede’ artisticamente. Ora ci lasciamo andare davvero, ma c’è voluto tempo per cambiare abitudini. Detto ciò, più tardi, mi iperbolerò anche io in discorsi pindarici, dato che quando c’è da farsi viaggi assurdi parto sempre per primo. Tvb. A dopo – ha concluso Federico Rossi –. E comunque tranquillo. Sono conscio di star dando il massimo come scrittura, mi basta questo. Sarà un bel percorso, ne sono certo”.