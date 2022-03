Biagio Di Maro di Uomini e Donne è andato all’attacco della vamp e storica opinionista fissa Tina Cipollari, in quanto lo metterebbe in cattiva luce, dalle pagine del magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla famosa e popolare presentatrice e autrice televisiva Maria De Filippi. Il cavaliere del trono over finisce puntualmente per essere al centro delle polemiche, accusato di volere visibilità in studio, non curandosi realmente dei sentimenti.

Il cavaliere partenopeo Biagio Di Maro è rimasto scottato dalla chiusura improvvisa con Giuliana, e dalla reazione di Stella che l’ha abbandonato al centro dello studio quando lui ha cercato di difendersi dalle accuse di Stefano. Accuse che, come ha rivelato Biagio al magazine ufficiale del programma, lo hanno ferito nel profondo.

Di Maro ha rivelato a Uomini e Donne Magazine: “Sara è una bellissima donna, grazie a lei sono riuscito ad abbattere un muro che avevo costruito intorno a me. Abbiamo passato dei bei momenti insieme ma sono arrivato ad un punto in cui non la sentivo, era diventata quasi un’amica. Purtroppo io non riesco a pensare di fermarmi con una persona se non sento la chimica tra noi. Se tra me e Sara ci fosse stato qualcosa di forte mi sarei fermato e avrei cercato di riavvicinarmi […] Con Giuliana è stato diverso, pensavo fosse la donne giusta, quella che avrebbe potuto portami via dallo studio […] Dopo la nostra chiusura ci sono rimasto male, non ho dormito per due giorni”.

Biagio finisce sempre per essere criticato da Tina Cipollari, e secondo lui questo non fa una buona impressione alle dame: “Penso che Tina non creda in me e per questo motivo le sto un po’ antipatico. Temo che a volte questo non mi metta in buona luce con le donne che conosco. Però mi ha fatto riflettere quando ha detto che sono ripetitivo nelle mie uscite, mi sono detto che infondo ha ragione. Magari il prossimo appuntamento sarà una cena su una panchina con un trancio di pizza! È ora di fare cose un po’ diverse, perdere la macchina per andare a fare una passeggiata, cose così”.

