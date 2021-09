Bianca Guaccero smentisce il ritorno di fiamma con Nicola Ventola

Bianca Guaccero non sa più che fare. Puntualmente spunta, soprattutto d’estate, il rumor evergreen sul finto ritorno di fiamma con l’ex calciatore dell’Inter e del Bari, Nicola Ventola. In passato sono stati follemente innamorati, ma dopo la rottura sono rimasti in ottimi rapporti. Ognuno ha preso strade diverse. Dopo la fine della sua lunga e importantissima love story con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto la figlia Alice, Bianca Guaccero non riesce a trovare l’anima gemella e pertanto l’indiscrezione sulla reunion con Ventola è sempre dietro l’angolo.

Bianca Guaccero – Foto: Instagram

La bella e brava conduttrice pugliese del programma tv di Raidue, Detto Fatto, è ancora single ed è alla ricerca di un fidanzato.

Visto il gossip sul ritorno di fiamma con Nicola Ventola, l’attrice e conduttrice tv ha voluto fare nuovamente chiarezza in un’intervista al settimanale Nuovo: «Ventola? Ogni anno spunta fuori questo gossip e ormai viene da ridere sia a me sia a lui! La verità è che siamo grandi amici e ci vogliamo bene. Niente di più».

I due infatti facevano coppia fissa tanto tempo fa, prima del matrimonio della conduttrice pugliese con il regista Dario Acocella, durato dal 2013 al 2017 da cui è nata la piccola Alice.

Di recente è stata paparazzata con un prezioso anello al dito che ha fatto sperare i più romantici. Bianca ha però subito silenziato ogni pettegolezzo. In una delle nuove puntate di Detto Fatto ha rivelato che l’anello è solo un regalo dell’amico Jonathan Kashanian, conosciuto proprio grazie alla trasmissione di Rai Due. Dietro le quinte i due sono diventati grandi amici e l’ex vincitore del Grande Fratello ha omaggiato la collega con un regalo importante.

A presto con nuove news, indiscrezioni e gossip su Bianca Guaccero e sugli altri personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale!