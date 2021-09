Bleached eyebrows: le sopracciglia sbiancate che fanno moda

Un look che non passa inosservato: le bleached eyebrows hanno rivoluzionato il modo di intendere le sopracciglia. Scopriamone di più!

Sbiancamento ciglia- foto youtube.com

Capelli biondo platino, labbra in primo piano e sopracciglia sbiancate: è questo il look che molte modelle e personaggi dello star system hanno sfoggiato negli ultimi mesi.

La moda è quella delle bleached eyebrows, cioè delle sopracciglia sbiancate che diventano quasi impercettibili e trasformano il volto.

Il nuovo concetto di sopracciglia

Le bleached eyebrows hanno cambiato ancora una volta il concetto di sopracciglia, conferendo un senso nuovo all’aggettivo “ribelle”.

Le sopracciglia scolorite sono molto lontane dalle sopracciglia scure, folte e selvagge a cui ci eravamo appena abituati (anche grazie a Cara Delevigne).

Questa moda è qualcosa di completamente diverso da quanto abbiamo assistito nel vecchio e nel nuovo millennio.

Come fare le bleached eyebrows

La prima cosa da sapere è che le bleached eyebrows non sono adatte a tutte, soprattutto perché potrebbero invecchiare il viso e incavare lo sguardo.

In ogni caso è preferibile contattare un professionista in quanto il prodotto usato per la decolorazione dei capelli contiene una quantità generosa di perossido di idrogeno pericoloso per il pelo e la pelle sottostante.

Le make-up addicted desiderose di capire se fare o meno le bleached eyebrows possono ricreare lo stesso effetto utilizzando il trucco.

È sufficiente pettinare le sopracciglia, tracciare i contorni con un pennellino intinto in un correttore o gel per sopracciglia di colore beige e colorare le sopracciglia con un ombretto di un paio di nuance più chiare rispetto al colore naturale. Dopo si fissa il tutto con un po’ di cipria trasparente.

Queste sopracciglia passano un po’ in secondo piano se si hanno i capelli chiari, ma promettono risultati evidenti in presenza di capelli scuri.

Le bleached eyebrows si adatto a un trucco occhi semplice con solo eyeliner; un make-up occhi scuro e intenso in contrasto; uno smokey eyes dalle tinte marroni; una prova colorata e grafica dall’effetto futuristico.

P.S. È possibile anche personalizzarle colorando le sopracciglia di rosa, blu, arancio, argento e oro. Non c’è limite alla fantasia.