Bollywood è il nuovo singolo di Loredana Bertè: testo e video

Bollywood è il nuovo singolo di Loredana Bertè ed è il primo estratto dal suo nuovo progetto discografico, Manifesto. La canzone è stata prodotta da Luca Chiaravalli. Ecco testo e video ufficiale del nuovo brano musicale della celebre cantautrice, attrice e showgirl italiana.

Bollywood di Loredana Bertè: il testo

Una bimba e il suo ghiacciolo azzurro

Un pomeriggio di una vita fa

Un’insegna con la scritta in turco

Compra Gucci e mangiati un kebab

Le strisce pedonali son colonne vertebrali

Le strade sono vive e noi siamo animali

E tutta questa gente

Non si deve incazzare più

Deve fermarsi, cantare, ballare

E fare come fanno a Bollywood

Uoh oh oh oh

Facciamo festa come a Bollywood

Uoh oh oh oh

A piedi nudi come a Bollywood

Che sottile linea c’è tra caos e libertà

I tuoi fianchi sono giungla dentro la città

Una suora ed uno spacciatore

Alla fermata dell’autobus

N?i cortili c’è uno strano odore

Come di polenta ? di cuscus

Un tizio scrive in chat ad una russa che è un bot

Da sempre ci sto bene in questo melting pot

E tutta questa gente

Non si deve incazzare più

Deve fermarsi, cantare, ballare

E fare come fanno a Bollywood

Uoh oh oh oh

Facciamo festa come a Bollywood

Uoh oh oh oh

A piedi nudi come a Bollywood

Che sottile linea c’è tra caos e libertà

I tuoi fianchi sono giungla dentro la città

Balla, balla, come in una soap opera

Canta, canta, come se fossi libera

Balla, balla, con la luna che piange

Chiudi gli occhi e ‘sto naviglio diventerà Gange

Come a Bollywood

Come a Bollywood

Uoh oh oh oh

Facciamo festa come a Bollywood

Uoh oh oh oh

A piedi nudi come a Bollywood

Che sottile linea c’è tra caos e libertà

I tuoi fianchi sono giungla dentro la città.

Bollywood di Loredana Bertè: il video