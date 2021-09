Borsalino e Istituto Marangoni celebrano la diversità. Gli studenti hanno creato look e posato nelle foto di Joseph Cardo. La campagna della collezione Borsalino Autunno-Inverno 21/22 è stata interpretata da 14 studenti di fashion styling dell’Istituto Marangoni che, ispirandosi ai cappelli, hanno creato degli outfit personali.

Agli studenti del corso di Fashion Styling è stato chiesto d’invertire l’ordinario processo creativo, ispirandosi ai cappelli della nuova collezione Borsalino per progettarci attorno degli outfit personali.

Il risultato di questo esercizio espressivo è protagonista della nuova campagna Borsalino, scattata dal fotografo Joseph Cardo tra le strade di Milano, con gli studenti nella doppia veste di stylist e modelli. La campagna, realizzata sotto la direzione artistica del creative curator Borsalino Giacomo Santucci, viene presentata in concomitanza con il lancio della collezione Autunno-Inverno 2021/22.

“La nuova idea di bellezza Borsalino – precisa Santucci -esalta la gioia di vivere e la diversità come ricchezza mostrando sconfinate possibilità di espressione. I cappelli sono ormai lontani dall’essere pensati col solo scopo di coprirci, ma piuttosto per quello più ambizioso e audace di scoprirci. Interpretando la collezione, gli studenti dell’Istituto Marangoni ci hanno mostrato la loro personale idea di bellezza dandoci un saggio del loro talento. Borsalino sostiene la diversità in tutte le sue forme perché ciascuno possa dare il meglio di sé”.

“La sensibilità interpretativa degli allievi dell’Istituto Marangoni – conclude una nota dell’ufficio stampa – giovani e liberi di giocare coi cappelli Borsalino senza vincoli stilistici, esalta una collezione che attraverso la lente creativa dell’arte ci invita a riconnetterci con la dimensione interiore. Nella visione di Borsalino la diversità è una risorsa che alimenta la creatività promuovendo l’innovazione e la crescita culturale. Su questi principi si fonda la strategia di rilancio aziendale, che mira ad accompagnare nel futuro un’icona di eleganza e stile con più di 160 anni di storia”.