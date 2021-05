Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo innamorati su Chi, il paparazzo Paolone: “Tutto organizzato”

Can Yaman e Diletta Leotta sono apparsi di nuovo innamorati sull’ultima copertina della rivista di cronaca rosa Chi. Il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato che le foto che immortalano il divo turco della fortunatissima serie tv DayDreamer e la conduttrice tv sportiva italiana al Mandarin Oriental, esclusivo hotel a 5 stelle sul lago di Como.

Can Yaman e Diletta Leotta – Foto: Instagram

Can Yaman e Diletta Leotta sul Lago di Como

La conduttrice tv Diletta Leotta ha raggiunto il resort sabato sera, dopo aver seguito per Dazn l’anticipo di campionato fra Milan e Benevento. Can Yaman, che fino a venerdì era a Roma, si è spostato in gran segreto e ha atteso la fidanzata in hotel. Lì hanno trascorso la domenica, mentre lunedì mattina sono tornati a Milano, dove la Leotta conduce, ogni giorno alle 12, 105 Take Away con Daniele Battaglia.

Lungo la strada verso la radio l’ha raggiunta l’inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, per consegnarle il secondo tapiro d’oro di Striscia la notizia nel giro di pochi giorni. Sul settimanale Chi si legge: “Quello che vi possiamo garantire è che la storia è vera, le foto anche, e che non c’è dietro nessuna strategia, anzi, molte delle uscite dei due protagonisti sono state dettate dall’ impulso. Il gossip, quello che abbiamo raccontato dalla nascita della loro storia, è una fotografia fedele dei fatti”.

Can Yaman e Diletta Leotta su Chi: le prime reazioni

Dagospia ha prontamente commentato questo servizio di Chi sulla coppia vip più chiacchierata e mediatica del momento con questo titolo: “Toh che coincidenza, dopo lo scoop di Dagospia e le foto del bacio con Friedkin pubblicate da Oggi arriva Chi: ‘Yaman e Leotta, è esplosa di nuovo la passione’ con tanto di servizione fotografico riparatorio con Divetta e Sandokan che mostrano i loro talenti e si scambiano smancerie”.

Il paparazzo dei vip, Paolone, ha commentato su Instagram Story: “Servizio sul Lago di Como di Can e Diletta: tutto organizzato”.

Il recente attacco di Diletta Leotta contro il mondo del gossip non è andato proprio giù a Selvaggia Lucarelli, Barbara d’Urso, paparazzi, Rita Dalla Chiesa e Lory Del Santo.