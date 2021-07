Can Yaman e Diletta Leotta, il paparazzo Paolone: “È stato più facile recitare e farsi vedere affiatati”

Can Yaman e Diletta Leotta sono sempre al centro del gossip. Il paparazzo Paolone ha rifilato una stoccata al vetriolo alla coppia vip su Instagram Story. Il noto fotografo dei vip ha sorpreso Can Yaman e Diletta Leotta a Milano. Nelle sue storie ha commentato: “Serata milanese con le amiche! È stato più facile recitare e farsi vedere affiatati! Usciti alle 5, non erano più affiatati ma distaccati e lui è tornato in hotel, lavoro terminato”.

Can Yaman e Diletta Leotta in vacanza – Foto: Instagram

Il tanto atteso matrimonio della coppia vip del jet set europeo spazzerà via queste voci e indiscrezioni? Il papà del 31enne attore televisivo, modello e personaggio televisivo turco non vede l’ora di vedere Can e Diletta uniti in matrimonio. L’uomo ha rilasciato delle dichiarazioni ad un giornale turco ed ha parlato di suo figlio. Il suocero di Diletta Leotta, in quell’occasione, ha dichiarato che dopo gli anelli di fidanzamento ora aspetta le nozze: “Il primo passo è stato fatto, sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”. Questo matrimonio s’ha da fare oppure no? Oppure come pensano in molti, paparazzi e opinionisti tv, è solo una messinscena mediatica per business, pubblicità e lavori?

Can Yaman e Diletta Leotta sempre al centro del gossip

Can Yaman e Diletta Leotta con la mamma dell’attore turco – Foto: Instagram

Di recente i due personaggi famosi hanno rivelato al settimanale di cronaca rosa Chi che la loro storia d’amore (?) procede a gonfie vele. La rivista diretta da Alfonso Signorini scrive: “Vanno al massimo, sono più innamorati che mai”. Sarà davvero così?

Noi abbiamo più di un dubbio e anche tanti paparazzi e addetti del settore. Qualche settimana fa fece molto scalpore il servizio fotografico di Can e Diletta su Chi. Dagospia aveva prontamente commentato questo servizio di Chi sulla coppia vip più chiacchierata e mediatica del momento con questo titolo: “Toh che coincidenza, dopo lo scoop di Dagospia e le foto del bacio con Friedkin pubblicate da Oggi arriva Chi: ‘Yaman e Leotta, è esplosa di nuovo la passione’ con tanto di servizione fotografico riparatorio con Divetta e Sandokan che mostrano i loro talenti e si scambiano smancerie”. Il paparazzo dei vip, Paolone, aveva commentato su Instagram Story: “Servizio sul Lago di Como di Can e Diletta: tutto organizzato”.

Anche il recente attacco di Diletta Leotta contro il mondo del gossip non era andato proprio giù a Selvaggia Lucarelli, Barbara d’Urso, Paolo Bargiggia, Rita Dalla Chiesa e Lory Del Santo.