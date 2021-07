Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia: l’attore infastidito dalla presenza di paparazzi e giornalisti

Can Yaman e Diletta Leotta sono in Turchia per le presentazioni ufficiali in famiglia. La madre di Can Yaman, la signora Guldem, è felice di aver potuto finalmente conoscere la futura nuora, tanto da portarla anche a casa della nonna. L’attore turco e della conduttrice sportiva italiana hanno attirato l’attenzione dei fan, che hanno postato scatti rubati della coppia su Instagram, facendo le congratulazioni allo Yaman per l’imminente matrimonio (sarà vero?). Sembra, infatti, che il viaggio fosse organizzato pensato proprio per le presentazioni in famiglia, prima di ufficializzare la data delle nozze che, con tutta probabilità, si terranno in Italia non più tardi del prossimo autunno. Però i due piccioncini (?) vip hanno anche vissuto momenti di alta tensione. Perché? Che cosa è successo?

Can Yaman e Diletta Leotta con la mamma dell’attore turco – Foto: Instagram

L’attore turco, che notoriamente non ama intrusioni nella sua vita privata, non avrebbe gradito la numerosa presenza dei giornalisti fuori dal ristorante in cui era andato a cenare insieme alla compagna.

Come racconta 361 Magazine, i giornalisti hanno atteso Yaman e Diletta fuori dal locale dove avevano cenato, ma proprio vedendoli Can è andato su tutte le furie arrivando anche a strattonare la mano di Diletta per accelerare il passo. La conduttrice tv avrebbe sorriso con un po’ di impaccio, non aspettandosi una simile reazione del fidanzato. Lo ha poi invitato a non strattonarla e a darsi una calmata, magari rispondendo a qualche domanda dei giornalisti ma Can, non ne ha voluto sapere ed ha tirato diritto.

Can Yaman e Diletta Leotta sempre al centro del gossip

Di recente i due personaggi famosi hanno rivelato al settimanale di cronaca rosa Chi che la loro storia d’amore (?) procede a gonfie vele. La rivista diretta da Alfonso Signorini scrive: “Vanno al massimo, sono più innamorati che mai”. Sarà davvero così?

Noi abbiamo più di un dubbio e anche tanti paparazzi e addetti del settore. Qualche settimana fa fece molto scalpore il servizio fotografico di Can e Diletta su Chi. Dagospia aveva prontamente commentato questo servizio di Chi sulla coppia vip più chiacchierata e mediatica del momento con questo titolo: “Toh che coincidenza, dopo lo scoop di Dagospia e le foto del bacio con Friedkin pubblicate da Oggi arriva Chi: ‘Yaman e Leotta, è esplosa di nuovo la passione’ con tanto di servizione fotografico riparatorio con Divetta e Sandokan che mostrano i loro talenti e si scambiano smancerie”. Il paparazzo dei vip, Paolone, aveva commentato su Instagram Story: “Servizio sul Lago di Como di Can e Diletta: tutto organizzato”.

Anche il recente attacco di Diletta Leotta contro il mondo del gossip non era andato proprio giù a Selvaggia Lucarelli, Barbara d’Urso, Paolo Bargiggia, Rita Dalla Chiesa e Lory Del Santo.