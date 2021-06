Can Yaman e Diletta Leotta insieme sugli spalti di Italia-Turchia: coppia divisa dal tifo

Can Yaman e Diletta Leotta insieme sugli spalti di Italia-Turchia: coppia vip (mediatica?) divisa dal tifo. Tra i vip presenti a seguire Italia-Turchia hanno fatto la loro apparizione in campo anche Francesco Totti e Alessandro Nesta. Il famoso attore turco nonché divo di DayDreamer e la bellissima conduttrice tv sportiva italiana hanno tifato per squadre opposte: l’attore si è presentato infatti con una sciarpa della sua nazionale e la conduttrice invece si è dipinta il viso con il tricolore. Il “derby” tra i due è finito con uno Can Yaman disperato, a tal punto da farsi riprendere con la mascherina sugli occhi per “non vedere” il 3-0 degli Azzurri.

Can Yaman e Diletta Leotta – Foto: Instagram Story

Diletta Leotta e Can sono stati immortalati all’ingresso dell’Olimpico, poi sui social hanno condiviso alcuni scatti insieme che hanno fatto impazzire i fan.

Can Yaman e Diletta Leotta sempre al centro del gossip

Di recente i due personaggi famosi hanno rivelato al settimanale di cronaca rosa Chi che la loro storia d’amore (?) procede a gonfie vele. La rivista diretta da Alfonso Signorini scrive: “Vanno al massimo, sono più innamorati che mai”. Sarà davvero così?

Noi abbiamo più di un dubbio e anche tanti paparazzi e addetti del settore. Qualche settimana fa fece molto scalpore il servizio fotografico di Can e Diletta su Chi. Dagospia aveva prontamente commentato questo servizio di Chi sulla coppia vip più chiacchierata e mediatica del momento con questo titolo: “Toh che coincidenza, dopo lo scoop di Dagospia e le foto del bacio con Friedkin pubblicate da Oggi arriva Chi: ‘Yaman e Leotta, è esplosa di nuovo la passione’ con tanto di servizione fotografico riparatorio con Divetta e Sandokan che mostrano i loro talenti e si scambiano smancerie”. Il paparazzo dei vip, Paolone, aveva commentato su Instagram Story: “Servizio sul Lago di Como di Can e Diletta: tutto organizzato”.

Anche il recente attacco di Diletta Leotta contro il mondo del gossip non era andato proprio giù a Selvaggia Lucarelli, Barbara d’Urso, Paolo Bargiggia, Rita Dalla Chiesa e Lory Del Santo.