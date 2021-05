Can Yaman e Diletta Leotta rivelano: “Andiamo al massimo”

Can Yaman e Diletta Leotta hanno rivelato al settimanale di cronaca rosa Chi che la loro storia d’amore (?) procede a gonfie vele. La rivista diretta da Alfonso Signorini scrive: “Vanno al massimo, sono più innamorati che mai”. Sarà davvero così?

Can Yaman e Diletta Leotta – Foto: Instagram Story

Intanto su Instagram Story, Diletta Leotta si mostra durante la sessione di make up ai suoi follower quando poi all’improvviso arriva una sorpresa che non si aspetta. Il divo turco della tv Can Yaman appare in video e le dà un bacio a sorpresa, lasciando la conduttrice sportiva incredula e raggiante. I follower sono rimasti senza parole.

La presentatrice tv indossa solamente un asciugamano che a causa della passione di Can scivola mostrando ai follower leggermente il suo seno. Fan in visibilio. La storia tra i due procede davvero a gonfie vele? La passione tra Diletta e Can è davvero tangibile come scrivono Chi e altri giornali?

Noi abbiamo più di un dubbio e anche tanti paparazzi e addetti del settore. Qualche settimana fa fece molto scalpore il servizio fotografico di Can e Diletta su Chi. Dagospia aveva prontamente commentato questo servizio di Chi sulla coppia vip più chiacchierata e mediatica del momento con questo titolo: “Toh che coincidenza, dopo lo scoop di Dagospia e le foto del bacio con Friedkin pubblicate da Oggi arriva Chi: ‘Yaman e Leotta, è esplosa di nuovo la passione’ con tanto di servizione fotografico riparatorio con Divetta e Sandokan che mostrano i loro talenti e si scambiano smancerie”. Il paparazzo dei vip, Paolone, aveva commentato su Instagram Story: “Servizio sul Lago di Como di Can e Diletta: tutto organizzato”.

Anche il recente attacco di Diletta Leotta contro il mondo del gossip non era andato proprio giù a Selvaggia Lucarelli, Barbara d’Urso, Paolo Bargiggia, Rita Dalla Chiesa e Lory Del Santo.