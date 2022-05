Caos è il nuovo album di Fabri Fibra: la tracklist

Caos è il nuovo album di Fabri Fibra. Si tratta del suo decimo progetto discografico. Pubblicato da Sony Music Italia e disponibile dal 18 marzo scorso, il fratello maggiore del cantautore Nesli è pronto a scalare tutte le classifiche. Caos è disponibile in tante interessanti edizioni, come la musica italiana ci sta abituando da mesi a questa parte, con tante opzioni disponibili su Amazon. Ecco la tracklist del nuovo progetto discografico del celebre e amatissimo rapper Fabri Fibra, pseudonimo di Fabrizio Tarducci.

Fabri Fibra – Foto: Facebook

Fabri Fibra ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Caos è il mio decimo album. Ho impiegato tre anni per scriverlo, per selezionare le giuste strumentali. In questi giorni prima dell’uscita ho avuto modo di fare delle interviste che presto usciranno e potrete farvi un’idea di quanto lavoro ci sia dietro al disco”.

Ha poi continuato: “Una delle prime domande che mi hanno fatto è stata ‘come pensi che si collocherà il tuo nuovo album nella scena attuale?’, la mia risposta è stata ‘sinceramente, non lo so’. In realtà nemmeno me ne preoccupo perché so che nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire. Quando il disco piace a me, so che piacerà anche a chi mi segue. Molti mi hanno fatto notare che non esce un mio disco da cinque anni. Io ringrazio ogni singolo giorno di questi cinque anni perché sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi”.

Caos di Fabri Fibra: la tracklist dell’album