Caos Live Festival 2022 di Fabri Fibra: le date dei concerti

Caos Live Festival 2022 di Fabri Fibra prenderà il via il 6 luglio a Lugano. Caos ha esordito al numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti ed è già stato certificato Disco di Platino (il singolo di lancio, Propaganda, con Colapesce Dimartino, è attualmente tra i più programmati in radio). Oggi sono state annunciate ulteriori date estive (Moonland Festival di Sarzana, Ritmika Festival di Moncalieri e Goa Boa di Genova) e anche le prime date autunnali (Milano, Roma, Napoli e Firenze). I biglietti per le nuove date del tour sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. Ecco le date dei concerti del celebre e amatissimo rapper.

Fabri Fibra – Foto: Facebook

Caos Live Festival 2022: le date dei concerti di Fabri Fibra

6 luglio – Lugano – Lac En Plein Air Festival

9 luglio – Arezzo – Mengo Music Fest

10 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

12 luglio – Parma – Parma Cittàdella Musica

16 luglio – Pordenone – Pordenone Live 2022

17 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

22 luglio – Sarzana (SP) – Moonland Festival

23 luglio – Romano D’Ezzelino (VI) – Ama Festival

26 luglio – Igea Marina (RN) – OltreaMare

27 luglio – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival

29 luglio – Molfetta (BA) – Luce Music Festival

30 luglio – Lecce – Oversound Music Festival

1° agosto – Roccella Ionica (RC) – Roccella Ionica Summer Festival

3 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Festival

15 agosto – Olbia – Red Valley Festival

10 settembre – Torino – Moncalieri Ritmika Festival

11 settembre – Genova – Goa Boa

23 settembre – Milano – Carroponte

26 settembre – Roma – Cavea

1° ottobre – Napoli – PalaPartenope

3 ottobre – Firenze – Tuscany Hall