Capsule red Valentino per Chelsea in Bloom a Londra grazie a una proficua collaborazione con tre designer nativi delle Hawaii. Da oggi al 25 settembre red Valentino celebrerà l’edizione 2021 del Chelsea in Bloom di Londra, la mostra di arte floreale che trasforma le strade di Chelsea a Londra per una settimana con esposizioni floreali mozzafiato. Il tema della manifestazione di quest’anno è un “Viaggio straordinario” (ispirato dal Giro del mondo in 80 giorni), che attraversa terre esotiche e sconosciute.

Una narrazione meravigliosa, fatta di metafore, miti antichi e simboli. Abbracciando lo spirito suggerito dalla mostra, il brand ha collaborato con tre designer nativi Hawaiani – Kehaulani Nielson di Kahulale?a, Carrington Manaola Yap di Manoala Hawaii e Kini Zamora – per una capsule collection in edizione limitata. Come fonte d’ispirazione principale, il mito di Pele, la dea del fuoco e dei vulcani, creatrice delle isole Hawaii. Grazie all’unicità della loro creatività, ciascuno ha declinato una parte della leggenda dando vita ad una grafica originale.

Kehaulani Nielson di K’hulale’ a ha scelto la Ohi’a Lehua, una grafica floreale presentata su un caban e un paio di shorts in seta. Il disegno, Lehuaopuna, è ispirato al fiore raccolto, tessuto ed indossato dalla dea mentre danzava adornata di ghirlande di Lehua sulla spiaggia di Puna. Questa scelta pone le sue radici nelle origini della famiglia della designer stessa. È stato qui che Hi’iaka danzò la prima Hula, Ke Ha’a La Puna, in onore di sua sorella Pele.



Per l’occasione, il flagship store di Londra, situato al 133 di Sloane Street, verrà trasformato con una varietà unica di Leucospermum catherinae, nutans, Metrosideros excelsa, kangaroo paw, felce, monstera deliciosa dal floral designer Larry Walshe. All’interno dello store, sarà esposta la nuova collezione Autunno/Inverno 2021-22.

