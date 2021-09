Carlo Pietropoli di Uomini e Donne chiarisce su Instagram Story: “Non sono fidanzato”

Carlo Pietropoli di Uomini e Donne ha chiarito su Instagram Story che non è fidanzato. L’ex tronista è single. Il bellissimo, sensuale, intelligente e simpatico modello e influencer veneto è stato “tempestato” di domande dai suoi followers e anche da noi di IGOSSIP.it dopo che aveva scritto ironicamente sui social di essersi fidanzato.

Ora Carlo Pietropoli ha voluto fare chiarezza su IS: “Non mi sono fidanzato raga, scherzavo l’altra volta. Tranquilli”. Pertanto lo rivedremo presto a Uomini e Donne? Noi speriamo di sì!

Alcuni giorni fa l’ex fidanzato di Cecilia Zagarrigo, Carlo Pietropoli, aveva infatti commentato positivamente il trono della commessa ex transgender Andrea Nicole: “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella. […] La bellezza conta tantissimo a primo impatto, poi chiaramente serve anche altro. E te lo dice uno innamorato della bellezza”.

INTERVISTA A CARLO PIETROPOLI: L’EX TRONISTA SI RACCONTA A IGOSSIP.IT

Carlo Pietropoli torna a Uomini e Donne?

Qualche mese fa Carlo Pietropoli aveva parlato di un suo possibile ritorno nel salotto tv di Maria De Filippi durante un’intervista rilasciata al nostro sito IGOSSIP.it: “Non lo so, se ci fosse il format di una volta probabilmente un pensierino potrei farlo… questo non significa che dopo mi chiamerebbero di nuovo. Mai dire mai nella vita. Magari arriva una ragazza che può piacermi, potrei anche andare a corteggiarla”.

Sempre durante la nostra intervista aveva espresso la sua opinione sui protagonisti evergreen della trasmissione pomeridiana di Canale 5: “Gemma Galgani è una signora che non reggo, con tutto il rispetto, non mi piace proprio perché penso che sia una persona che crea a tutti i costi una dinamica con uomini sempre diversi pur di restare nello studio e poter parlare di lei. Si è completamente dimenticata chi è la sua persona. Mi dà ai nervi perché parla di emozioni, che secondo me non ci sono da parte sua. C’è solo una gran voglia di essere un personaggio egocentrico”.

E poi ancora: “Adoro Tina, ma non perché ce l’abbia con Gemma, per il suo modo di essere e mi fa volare… è simpaticissima, è una super mamma e poi ha questo carattere esplosivo, delle volte anche esagerata, però mi piace anche per quello. O la ami o la odi. Sono pro Tina. Ho avuto modo di conoscere di più Gianni Sperti rispetto a Tina Cipollari, perché ho parlato di più nei camerini. Gianni è una persona con cui ho parlato volentieri e nutro profonda stima per lui. Ogni tanto ci siamo sentiti anche in direct. Ho un bel ricordo di Gianni e della redazione del programma”.