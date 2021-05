Carlo Pietropoli si racconta a iGossip: intervista su Uomini e Donne, progetti e vacanze

Carlo Pietropoli si racconta in esclusiva e per la prima volta al nostro sito iGossip.it. Il bellissimo, sensuale, intelligente e simpatico ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, modello e influencer veneto affronta diversi argomenti nell’intervista: dalle sue vacanze alla sua piccante esperienza a tre fino alle sue opinioni sui protagonisti storici della famosa e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi. L’ex fidanzato di Cecilia Zagarrigo risponde a tutto, anche alle domande un po’ più imbarazzanti. Subito dopo il salto trovate l’intervista integrale a Carlo Pietropoli.

Carlo Pietropoli in boxer – Foto: Instagram

Ciao Carlo, come va? Come stai affrontando questo periodo pre-estivo?

Ciao a tutti voi. Sto bene, non mi lamento anche se ci sono stati periodi migliori per tutti. Sono una persona abbastanza ottimista. Ho tante idee e progetti. A breve partirò con il mio canale online dedicato al fitness. Per me è l’inizio di qualcosa che potrebbe diventare importante. Potrebbe essere la mia vita, poiché sono uno sportivo nato. Da quando avevo 5 anni, gioco a calcio. Negli ultimi 3/4 anni mi sono dedicato al mondo del fitness. Spero di girare l’Italia grazie al fitness. Non mi precludo nulla dal punto di vista televisivo. Nel caso mi dovesse chiamare qualcuno, sarei comunque disposto ad aver un ruolo o a partecipare a un programma perché mi piace e mi diverte. Sento di non essere riuscito a dare il massimo quando ho avuto la possibilità, un po’ per colpa mia un po’ per la pandemia.

Hai già in mente dove trascorrerai le vacanze estive?

Speriamo di riuscire a tornare un po’ alla normalità e trascorrere un’estate tranquilla. Non sto comunque pensando alle vacanze estive. A settembre oppure ottobre vorrei andare ad Ibiza o con i miei amici in California, però non è una mia priorità in questo momento poiché voglio lavorare e star bene.

Carlo Pietropoli senza maglia – Foto: Instagram

Hai mai ricevuto proposte hot imbarazzanti o indecenti?

A parte qualche messaggio indecente in direct, niente di che… almeno per il mio modo di essere, magari per qualcun altro sì.

Di recente hai dichiarato sui social di aver avuto un rapporto a tre… ti andrebbe di svelare qualche dettaglio in più su questa esperienza?

Sì, l’ho dichiarato però basta… è finita lì. Entrare nei dettagli di questa cosa lo trovo poco elegante. É stata un’esperienza durante una vacanza all’estero… è successo quello che è successo… eravamo a un festival e da cosa nasce cosa… un Jack & Cola di troppo e… poi così.

Carlo Pietropoli – Foto: Instagram

Cosa ne pensi delle ultime vicende che hanno coinvolto Roberta Di Padua e Maria Tona?

Maria Tona non so proprio chi sia… Roberta Di Padua sì e ho visto le ultime puntate in cui è stata attaccata perché si sarebbe messa d’accordo con il cavaliere per prolungare la loro uscita dal programma. In realtà penso che lo facciano in tanti del trono over, perché hanno la possibilità di sentirsi per gli affari loro e penso che possa capitare. Nell’ultimo anno non l’ho guardato molto Uomini e Donne, perché non ho tempo e il format così com’è non mi fa impazzire.

Torneresti a Uomini e Donne?

Non lo so, se ci fosse il format di una volta probabilmente un pensierino potrei farlo… questo non significa che dopo mi chiamerebbero di nuovo. Mai dire mai nella vita. Magari arriva una ragazza che può piacermi, potrei anche andare a corteggiarla.

Chi proprio non sopporti di Uomini e Donne?

Gemma Galgani è una signora che non reggo, con tutto il rispetto, non mi piace proprio perché penso che sia una persona che crea a tutti i costi una dinamica con uomini sempre diversi pur di restare nello studio e poter parlare di lei. Si è completamente dimenticata chi è la sua persona. Mi dà ai nervi perché parla di emozioni, che secondo me non ci sono da parte sua. C’è solo una gran voglia di essere un personaggio egocentrico.

Un tuo commento su Tina e Gianni…

Adoro Tina, ma non perché ce l’abbia con Gemma, per il suo modo di essere e mi fa volare… è simpaticissima, è una super mamma e poi ha questo carattere esplosivo, delle volte anche esagerata, però mi piace anche per quello. O la ami o la odi. Sono pro Tina. Ho avuto modo di conoscere di più Gianni Sperti rispetto a Tina Cipollari, perché ho parlato di più nei camerini. Gianni è una persona con cui ho parlato volentieri e nutro profonda stima per lui. Ogni tanto ci siamo sentiti anche in direct. Ho un bel ricordo di Gianni e della redazione del programma.

Quale è il tuo più grande sogno nel cassetto?

Il mio più grande sogno nel cassetto è realizzarmi come persona e come uomo. Vorrei fare della mia passione un lavoro, che è quello che sto cercando di fare e che riuscirò a fare… ne sono sicuro, e poi poter girare l’Italia e il mondo grazie alla mia passione. Un altro sogno nel cassetto è quello di diventare deejay e magari riuscire a suonare in qualche club a Ibiza, da alternare al mio lavoro principale. Mi piacerebbe davvero tanto. Poi un altro sogno nel cassetto è quello di dare serenità “economica” alla mia famiglia.