Carlos Corona esprime il suo desiderio: “Spero che mamma e papà tornino insieme”

Carlos Corona ha espresso il suo grande desiderio durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi. Il figlio dell’ex re dei paparazzi italiani, Fabrizio Corona, e della supermodella croata, Nina Moric, non vede l’ora che i suoi genitori tornino insieme dopo anni di guerre mediatiche e giudiziarie. L’ultimo anno per lui è stato molto difficile.

Carlos Corona – Foto: Instagram Story

“In realtà mi sono fissato un po’ con questa ragazza – ha detto Carlos -, la vedevo dappertutto… Se per noi giovani quest’anno di pandemia è stato difficile, per me lo è stato ancora di più”.

“Carlos ha avuto un periodo… Prima è stato per un po’ in una clinica a Milano, è uscito, stava bene, poi meno. Allora la mamma lo ha portato in Croazia. Nina ha dei parenti lì, fra cui un medico, poi però ci ha litigato…”, ha svelato suo padre Fabrizio Corona.

Di recente la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che, lo scorso marzo, lo aveva rispedito in cella: “Sì e quando sono uscito non sapevo neanche dove fosse mio figlio di preciso… è stato Carlos a farsi risentire – ha detto Fabrizio -, stava ancora male. Aveva delle ossessioni nei confronti di cose e persone. Nina ha deciso di portarlo in Svizzera e mi sono arrabbiato da morire”.

Ora Carlos sta decisamente meglio: “Sto bene, ho finito il liceo e vorrei iscrivermi a Filosofia, anche se con lo spettacolo si guadagna di più”.

“Devo ammettere che in Svizzera gli hanno ridato la felicità – ha spiegato il controverso e chiacchierato personaggio tv -, quando l’ho visto sorridere ho fatto pace con Nina. Ora sta con me durante il giorno e la sera va da lei”.

Il ragazzo ha ricordato alcuni momenti passati dei suoi genitori vip: “Mi ricordo che mio padre al sabato mi faceva aspettare due o tre ore, una volta mi ha rapito per andare a Eurodisney… Litigavano tanto, ma mamma gli vuole ancora bene, secondo me è ancora innamorata di papà”.

Ha spiegato che sua madre è gentile, simpatica, molto materna: “Quando lei mi veniva a prendere a scuola era forte, alta due metri, le lasciavo lo zaino che pesava due quintali”. Ha speso parole al miele anche per l’ex compagna vip di suo padre, Belen Rodriguez.