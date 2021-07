Carolina Marconi affronta il secondo ciclo di chemioterapia: “Ho iniziato a perdere i capelli”

Carolina Marconi ha affrontato il secondo ciclo di chemioterapia per la lotta contro il tumore al seno. Ha cominciato a perdere qualche ciocca di capelli, ma vuole aspettare prima di radere la testa. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sul social una serie di immagini in cui appare mentre si allena all’aperto.

Carolina Marconi – Foto: Instagram

La showgirl italo-venezuelana ha scritto: “Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta x gli effetti collaterali che poteva causare… dolori articolari, vomito e caduta dei capelli… fortunatamente in questi giorni non ho avuto tanto questi sintomi… ahimè fino a stamattina… quando mi sono accorta che invece un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo… tra un po’ mi vedrete pelatina (finché non cadono quasi completamente non me li raso ancora)”.

L’ex gieffina Carolina Marconi ha spiegato: “Sto facendo un po’ di sport sempre in modo moderato, cerco di seguire un’alimentazione corretta, non dieta, cerco di non mangiare frittura, dolcì, carne rossa e latticini. Bevo circa due litri d’acqua al giorno… la grande sorpresa è che sono dimagrita 3 chili yuppppy”.

“Mi sento benissimo anche se un po’ stanca… inoltre cerco di tenere occupata la testa con tante cose positive, il segreto è non perdersi mai d’animo e tirarsi su… ci sono dei giorni duri si certo sono umana, ma proprio in quei giorni più difficili cerco di essere motivata ed affrontarli con forza e determinazione senza mai abbattersi magari progettando il lavoro, dipingendo, cucinando, poi se sono proprio stanca mi butto sul divano, leggo un bel libro, guardo una bella serie e ripeto nel mio inconscio che tutto prima o poi passerà e diventerò una persona migliore sicuramente di oggi”, ha continuato Carolina.

“E’ un percorso che devo fare con coraggio sapendo che sicuramente arriverà un giorno in cui tutto quello che è stato sarà servito sicuramente a rafforzare il mio carattere… intanto perchè non rendere questo percorso più bello di quello che sembra? La vita è questa, niente è facile e nulla impossibile”, ha proseguito.

Carolina Marconi ha concluso: “Grazie ancora x il sostegno x le vostre storie incredibili x condividerlo con me, a confronto mi sento piccola siete grandi. Grazie x i tanti messaggi bellissimi mi date grinta e sono felice che mi volete bene grazie x il vostro tempo, x seguirmi x scrivermi e x darmi tanti consigli mi state aiutando …vi ringrazio di cuore. Vi abbraccio forte a tutti”.