Carolina Marconi dopo le analisi: “Le parole dell’infermiera mi hanno fatto piangere”

Carolina Marconi dopo aver sostenuto le analisi ha rivelato che si è commossa per le bellissime parole che le ha riservato l’infermiera. Da qualche mese Carolina Marconi sta conducendo la sua battaglia contro il tumore al seno. Sul suo profilo social ha scritto: “Buongiorno a tutti come state? Io bene dai… Ieri pomeriggio ho fatto il settimo sep (3 ciclo di chemiorossa), evvai meno 3, ci sono stati momenti duri come stanotte ..nausea ,male di testa ,ossa ,ma poi quando prendi i farmaci ti senti subito meglio… guardi qualche serie x distrarti, leggi e non ci pensi più (almeno ci provi) e ti accorgi che piano piano passano i giorni ..tutto sta nel tenersi impegnati con qualcosa di bello… lo so è dura ma se ci sto riuscendo io chiunque può farcela nella mia stessa posizione.. se pensi positivo (ma veramente ) attrai solo cose positive (forza dell’attrazione ) funziona!”.

Carolina Marconi – Foto: Instagram

La showgirl ed ex gieffina ha proseguito: “Due giorni fa prima della chemio sono andata con mia sorella a fare le analisi per capire come stavano i miei valori… mentre l’infermiera mi stava facendo il prelievo Elisabetta si accorge che c’era troppa aria condizionata e mi ha coperta con la giacchetta… subito l’infermiera ci guarda e mi disse quanto fossi fortunata ad avere queste attenzioni… quanto amore ci fosse intorno a me… perché ci sono tante persone abbandonate, tristi che purtroppo fanno questo percorso da sole e a loro va veramente tutta la mia stima”.

Per poi aggiungere: “Rimasi subito ammutolita, con un nodo in gola immenso.. siamo andati a casa mi sono chiusa in bagno ed ho pianto perché credo che come in questi momenti tutti debbano avere la possibilità di avere una persona cara vicina, un’amica, un sostegno su cui aggrapparti..ma purtroppo non sempre è così ci bombardano di medicine e sicuramente i dolori e la stanchezza ci fanno cambiare l’umore, ci sono addirittura giorni in cui siamo nervosi ma è in quel momento che dovete essere più comprensivi e rimanerci accanto resistete perché tutto passerà e noi diventeremo solo donne più forti e meravigliose, quindi sopportateci.. nn ci rispondete male… mordetevi la lingua”.

Ha poi sottolineato: “Ringrazio Dio perché sono fortunata ma chi sta leggendo questo post per favore, non date tutto per scontato… non fate sentire abbandonati i vostri cari una spinta in più a tutte quelle persone ,che hanno bisogno in questo momento di forza e sostegno.. una telefonata ,un messaggino, una coccola in più fateli ridere ,attenzioni che non devono mancare, credetemi fanno la differenza”.

Ha poi concluso: “Scusate se mi sono permessa di dirvi ciò .. è che sono fatta così, vorrei essere tante Caroline pelatine così a queste persone vi facevo compagnia io… comunque un grazie speciale alla mia famiglia al il mio compagno per farmi sempre felice e grazie anche a voi che siete diventati parte di me vi voglio bene Dio vi benedica .La vostra pelatina sempre con il sorriso”.