Caso Nina Moric, ultime news e indiscrezioni. Arriva la richiesta di archiviazione per tutti i capi d’accusa per l’ex fidanzato della showgirl ed ex top model croata naturalizzata italiana, Luigi Mario Favoloso. L’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello di Barbara d’Urso e influencer era finito al centro della cronaca negli ultimi anni per le pesanti accuse di violenze e maltrattamenti avanzate dall’ex naufraga vip croata dell’Isola dei famosi nei suoi confronti. Ora è arrivata questa bellissima notizia per l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso, attualmente fidanzato con la showgirl ed ex pupa Elena Morali.

Luigi Mario Favoloso e Nina Moric – Foto: Instagram

Caso Nina Moric: accuse archiviate per Luigi Mario Favoloso

L’ex fidanzato di Nina Moric ha commentato a caldo: “Giustizia è fatta”. Queste le prime parole del compagno della soubrette e web influencer Elena Morali, dopo aver appreso della richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica in merito alle accuse della soubrette croata e del figlio Carlos Maria Corona.

“È stato un anno terribile – ha spiegato Favoloso – in cui sono stato processato da opinionisti da salotto e insultato dai cosiddetti leoni da tastiera. Anche se ero certo di arrivare ad una archiviazione per infondatezza dell’accusa, non è stato semplice il massacro mediatico di cui sono stato vittima, che mi ha danneggiato sul lavoro e che ha mi ha immediatamente colpevolizzato senza nemmeno ascoltare la mia versione”.

L’ex gieffino e influencer ha concluso così: “Ora attendo pubbliche scuse, non solo dalla Signora Moric ma anche da tutti quegli opinionisti e giornalisti che nei salotti TV mi hanno additato come il mostro”.

Il riferimento di Favoloso è a tutti quegli opinionisti che l’avevano duramente criticato e attaccato nei salotti tv di Barbara d’Urso. Il caso verrà affrontato nuovamente in tv?

