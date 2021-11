Chando Erik Luna riceve 7 premi al SFAAF 2021: l’attore ha un nuovo fidanzato

Chando Erik Luna può dirsi davvero soddisfatto e felice. L’avvenente e sensuale modello e attore spagnolo ha ricevuto ben 7 premi al South Film and Arts Academy Festival 2021. Periodo davvero molto entusiasmante e interessante per l’ex fidanzato della diva delle telenovelas Grecia Colmenares. Quali premi ha vinto Chando Erik Luna? Noi di IGOSSIP.it l’abbiamo chiesto direttamente a lui e abbiamo posto qualche domanda anche sulla sua vita sentimentale dopo la rottura con il bancario spagnolo Juan.

Chando Erik Luna – Foto: @hernandezstudio

Ciao Chando Erik Luna, quali premi hai vinto al SFAAF 2021 in Cile?

Ciao a tutti voi. Questa è la seconda volta che ricevo premi al South Film and Arts Academy Festival. Questa volta ho vinto sette premi: Best Drama Short Film, Director Honorable Mention In A Short Film Chando Erik Luna e Ruben Pascual Tardío, Screenplay Honorable Mention In A Short Film, Best Lead Actress In A Short Film (@arjonactriz), Best Supporting Actress In A Short Film (@cristinapiaget), Supporting Actress Honorable Mention In A Short Film (@lenirico) e Third Audience.

Chando Erik Luna – Foto: @hernandezstudio

Dopo la rottura con Juan hai un altro fidanzato?

Sì, sono innamorato.

Come si chiama? Anche lui è un attore?

Il mio nuovo compagno si chiama Stephan ed è tedesco. No, non è un attore. Non mi piace la coppia formata da attori (ride, ndr).

Chando Erik Luna e il fidanzato Stephan in Grecia – Foto: IGOSSIP.it

Che cosa ti piace di Stephan?

Con lui ho trovato un equilibrio. Lo ammiro perché non è come gli altri, ha dei valori che mi fanno credere che ci siano ancora brave persone su questo mondo.

Chando Erik Luna e il fidanzato Stephan – Foto: IGOSSIP.it

Congratulazioni Chando per questi 7 ambiti premi e auguri per il tuo nuovo amore!