Charlene di Monaco si mostra con i capelli rasati dopo l’operazione alla testa

Charlene di Monaco si è mostrata con i capelli rasati, dopo il doppio intervento alla testa che ha subito a fine giugno. La 43enne principessa consorte del Principato di Monaco, in quanto moglie del principe Alberto II di Monaco, oltre che ex nuotatrice e modella, che dalla sua ascesa al titolo di principessa col matrimonio si è dedicata attivamente alle cause umanitarie ed in particolare all’educazione dei bambini allo sport, è stata immortalata mentre fa una videochiamata con i figli. Charlen è infatti mamma di due gemelli, una femmina e un maschio, battezzati rispettivamente Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier.

Il look di Charlene Lynette Grimaldi, nata Wittstock, è super casual, jeans, stivali e maglione. “Passo un po’ di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l’asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo“, ha scritto nella didascalia del suo post, lasciando intendere che il suo percorso di riabilitazione è ancora lungo.

La moglie di Alberto II, nome completo Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, si trova infatti in Sudafrica, il suo Paese d’origine: era volata lì in primavera per seguire alcuni progetti umanitari legati alla salvaguardia dei rinoceronti ma poi è rimasta bloccata lì a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica che ha contratto e che l’ha costretta a sottoporsi a due delicati interventi chirurgici a gola, naso e orecchie.