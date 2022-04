Che fine ha fatto Bambola Ramona? Ha cambiato vita: oggi lavora in ospedale

Che fine ha fatto Bambola Ramona? L’ex concorrente del reality show La Talpa ha chiuso definitivamente con il mondo dello show biz. L’ex showgirl del programma tv di Italia 1, Cronache Marziane durante la stagione tv 2004/2005, è scomparsa da tanti anni dalle scene mediatiche dopo alcuni calendari sensuali e diverse partecipazioni in tv. La sua nuova vita è totalmente diversa. Ha ridotto il seno diversi anni fa ed è mamma di due gemelline.

Bambola Ramona – Foto: Facebook

In un’intervista rilasciata al sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha spiegato la sua nuova vita e i motivi che l’hanno indotta a sottoporsi a un intervento di mastoplastica riduttiva: “Era un seno veramente enorme, ed era diventato ingombrante! Avevo un seno presidenziale che mi limitava in tutto, nei movimenti, nello sport, e stava iniziando a crearmi problemi alla schiena e di conseguenza alla postura. Quindi ho deciso nel 2007 di sottopormi a quest’operazione di riduzione e passare da una sesta ad una quarta, e posso dire di aver fatto la scelta giusta!”.

Dopo il parto delle due gemelline ha rischiato di morire: “La gravidanza era andata benissimo ed il parto anche. Qualche giorno dopo mi sono svegliata in un lago di sangue e per un’ora mi sono trovata ad un passo dalla morte. Ho chiamato l’ambulanza, avevo avuto un’emorragia molto forte in cui ho perso più di cinque litri di sangue! Per fortuna qualcuno dall’alto mi ha protetta e mi sono salvata…”.

Ha poi raccontato a Dagospia: “Ho cambiato totalmente e radicalmente vita, ho 39 anni e mi sento ancora una donna sexy e piacente. Qualsiasi lavoro che ho svolto nella mia vita l’ho sempre fatto con passione, amore e tanto cuore. La vita è fatta di tappe, le cose si evolvono e cambiano. Sono stati anni difficili non lo nascondo, il successo è svanito e io mi sono dovuta reinventare e ripartire da zero, imparando ad accontentarmi”.

E poi ancora: “Io non ho sempre fatto la showgirl, il mondo della spettacolo è stata solo una parentesi della mia vita; prima di approdare in televisione ero un’assistente alla poltrona di uno studio dentistico, sono stata scoperta dal mio storico agente Edoardo Artom che ha fatto di tutto per convincermi a lanciarmi”.

Le piacerebbe molto tornare a lavorare in televisione ma con un altro tipo di percorso professionale rispetto al passato in quanto non ha né l’età né la voglia di fare la valletta.