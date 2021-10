Chi è Ainett Stephens? Qual è la sua data di nascita? Dove vive? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama il suo ex marito? Quanti figli ha? Ainett Stephens è una showgirl, modella e conduttrice televisiva venezuelana naturalizzata italiana diventata nota al grande pubblico italiano per aver recitato il ruolo della “Gatta Nera” nel Mercante in fiera. Molto seguita e popolare su Facebook e soprattutto Instagram, Ainett ha partecipato a diversi programmi tv italiani. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della soubrette.

Ainett Stephens – Foto: Facebook

Chi è Ainett Stephens? La biografia

Ainett Stephens – Foto: Facebook

Ainett Stephens è nata il 28 gennaio 1982, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Ciudad Guayana in Venezuela. Alta 182 cm, pesa 59 chili, capelli castani, occhi marroni e le sue misure sono: 95-62-92. Da adolescente giocava a basket. Suo padre avrebbe voluto che lei diventasse un medico. Sua madre e sua sorella sono scomparse nel nella senza lasciare traccia nel 2004 durante un viaggio di lavoro nel Trinidad.

Chi è Ainett Stephens? La carriera

Ainett Stephens – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera come fotomodella e modella. Nel 2000 è giunta tra le dieci semifinaliste nel concorso di bellezza Miss Venezuela e ha posato per un calendario i cui ricavi sono stati destinati alle popolazioni dell’Amazzonia. Dopo aver sfilato come modella di intimo in tutto il Sudamerica, nel 2004 è arrivata in Italia e si è iscritta al corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, pur continuando a fare la modella. Tra il 2005 e il 2012 ha preso parte, come modella, alla kermesse di Rete 4 Sfilata d’amore e moda. Nel 2005 ha realizzato un calendario sexy per Fox Uomo 2006, ottenendo successo. Ha condotto tre edizioni, dal 2005 al 2007, di Real TV, il rotocalco televisivo dedicato ai documentari in onda su Italia 1.

Nel 2006 è diventata molto popolare al grande pubblico grazie al ruolo della “Gatta Nera” nel quiz-preserale Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno su Italia 1, e alla realizzazione di un nuovo calendario sexy per la rivista sportiva Controcampo. Insieme a Daniele Bossari nel 2007 ha condotto il quiz televisivo di Italia 1 Azzardo. Nelle estati del 2007 e del 2008 ha presentato, su Rai 3 insieme a Stefano Nones Orfei, il varietà Circo Massimo Show (questo impegno è proseguito, cambiando vari partner, anche nelle estati del 2009 e del 2010). Nel 2008 ha presentato, insieme a Taiyo Yamanouchi, la terza stagione del programma comico di Rai 3 La tintoria. Ha preso parte al cast fisso del Saturday Night Live from Milano, uno show comico andato in onda su Italia 1 dal 2006 al 2011.

Ha partecipato a Ciao Darwin nel 2007 (quinta edizione) e nel 2010 (sesta edizione). Ha condotto sulle reti Rai otto edizioni (dal 2007 al 2014) del Festival internazionale del Circo di Monte Carlo e del Festival Internazionale del Circo di Domani, due eventi estivi dedicati al circo. Ha affiancato nuovamente Pino Insegno nel quiz-preserale, andato in onda su Italia 1 nel 2009-2010 e poi nel 2012, Mercante in fiera YOUNG, interpretando il doppio ruolo di “Gatta Nera e Bianca”. Ha poi preso parte, insieme a Juliana Moreira e Nicola Savino, al programma di Italia 1 Matricole & Meteore.

Tra il 2009 e il 2011 ha preso parte, come showgirl, al Chiambretti Night, programma di seconda serata condotto da Piero Chiambretti sulle reti Mediaset. All’inizio del 2011 ha debuttato come attrice di cinema nel film Amici miei – Come tutto ebbe inizio, un film diretto da Neri Parenti. Nel 2013 e 2014 ha condotto, insieme ad Andrea Lehotská e a David Larible, il varietà estivo di Rai 3 Circo Estate. Dal settembre 2013 in poi ha partecipato ai contenitori televisivi di Rai 2 Detto fatto (in qualità di showgirl) e Quelli che il calcio. Nella primavera 2014 ha svolto il ruolo di opinionista e showgirl, insieme a Chiara Nasti e Sofia Valleri, del programma di Italia 1 Chiambretti Supermarket. Da settembre 2021 è nel cast dei concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Ainett Stephens? La vita privata

Ainett Stephens – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, come si legge su Wikipedia, dopo 9 anni di fidanzamento, il 3 settembre 2015 Ainett si è unita in matrimonio con l’imprenditore e dirigente calcistico Nicola Radici, con il quale ha avuto il figlio Christopher, nato il 27 ottobre 2015. La coppia si è separata qualche anno dopo le nozze. Tra il 2018 e il 2019, il figlio di Ainett Stephens, ha smesso improvvisamente di parlare, e dopo i dovuti controlli medici, al piccolo è stato diagnosticato l’autismo. “Questa esperienza mi ha cambiato la vita – ha confessato Ainett -. I primi mesi sono stata molto male, ma dopo, grazie anche alla preghiera, ho deciso di andare avanti. Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”. Attualmente vive insieme al figlio a Marbella, in Spagna. Al suo profilo Instagram @ainettstephensreal risultano iscritti 350mila followers.