Chi è Aldo Montano? Età, altezza, fidanzate, olimpiadi, figli, moglie, Instagram e Manuela Arcuri

Chi è Aldo Montano? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Come si chiama il papà? Cosa fa oggi? Chi è sua moglie? Qual è il suo profilo Instagram ufficiale? Quanto è alto? Aldo Montano è uno dei più grandi campioni della storia italiana della scherma. L’ex schermidore italiano, specializzato nella sciabola, è stato campione olimpico individuale ai Giochi di Atene 2004. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, amori, carriera e vita privata.

Aldo Montano – Foto: Facebook

Chi è Aldo Montano? La biografia

Aldo Montano dietro le quinte di Verissimo – Foto: Facebook

Aldo Montano è nato il 18 novembre 1978, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Livorno. Alto 185 cm, pesa 75 chili, capelli castani e occhi marroni. Appartiene a una famiglia di schermidori livornesi: Mario Aldo (il padre), Aldo (il nonno) e tre cugini del padre, Mario Tullio, Tommaso e Carlo, parteciparono a passate edizioni delle Olimpiadi sempre nella sciabola (ad eccezione di Carlo, l’unico fiorettista della famiglia), salendo tutti sul podio nella gara a squadre. Aldo ha intrapreso la stessa carriera dei suoi famigliari. Ha una pagina Facebook ufficiale e un profilo Instagram (@aldomontano) dove risultano iscritti oltre 73mila followers.

Chi è Aldo Montano? La carriera

Si è formato con il Maestro Viktor Sidjak al Circolo Scherma Fides sul finire degli anni ’90. Sidiak fu 4 volte campione olimpico e avversario del padre di Aldo, l’olimpionico Mario Montano. Inizialmente è stato arruolato nel Centro Sportivo dei Carabinieri e successivamente per la Polizia Penitenziaria, e ha gareggiato per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di sciabola individuale alle XXVIII Olimpiadi di Atene 2004 (la prima medaglia d’oro nella sciabola individuale dalle Olimpiadi di Anversa del 1920, la numero 103 per la scherma italiana). Nella stessa Olimpiade è riuscito a vincere l’argento nel torneo a squadre con Giampiero Pastore e Luigi Tarantino. Ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo di Almería 2005 aggiudicandosi la medaglia d’oro. Ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 ha ottenuto la medaglia di bronzo nella sciabola a squadre assieme a Luigi Tarantino, Giampiero Pastore e Diego Occhiuzzi.

L’11 ottobre 2011 ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di sciabola individuale ai Campionati mondiali di Catania. Il 3 agosto 2012, alle Olimpiadi di Londra, si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella sciabola a squadre. Ai Campionati del Mondo di Mosca 2015 ha vinto la medaglia di Oro a squadre. A gennaio 2016 ha vinto il Trofeo Luxardo. Ha vinto a giugno 2017 l’argento a squadre agli Europei in Georgia. Ai Mondiali del 2018 a Wuxi ha vinto l’argento a squadre nella sciabola. A Tokyo 2020 ha vinto la medaglia d’argento nella Sciabola maschile a squadre. Al termine della finale ha dichiarato pubblicamente il ritiro dalle competizioni e dalle pedane della Scherma.

Oltre allo sport, Aldo Montano ha dedicato una parte della sua carriera anche al mondo della moda e della televisione. Aldo è testimonial di importanti marchi, ha scattato con i fotografi più conosciuti ed è stato immortalato sulle copertine dei più importanti giornali nazionali e internazionali. Nel 2006 ha partecipato al reality show La fattoria e prima ancora aveva preso parte come ospite fisso a Quelli che il calcio di Simona Ventura. Ha poi partecipato in qualità di giurato al programma Tv condotto da Simona Ventura Selfie – Le cose cambiano (Canale 5, 2016-2017). Nel 2021 ha preso parte come concorrente al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini.

Chi è Aldo Montano? La vita privata

Aldo Montano e Olga Plakhina con il secondogenito Mario – Foto: Instagram

Aldo Montano è finito spesso al centro del gossip e in copertina sui settimanali e riviste di cronaca rosa per le sue fidanzate vip. Agli inizi della sua carriera è stato legato sentimentalmente alla celebre attrice e showgirl Manuela Arcuri. Dal 2007 al 2012 è stato legato alla showgirl ed ex gieffina vip Antonella Mosetti. Aldo si è poi unito in matrimonio con Olga Plakhina nel 2016. Il 27 febbraio 2017 sono diventati genitori per la prima volta della figlia Olimpia. Il 27 marzo 2021 è nato a Roma Mario Jr, secondogenito della coppia vip, che porta il nome del nonno paterno.