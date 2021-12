Chi è Alessandro Basciano? Età, altezza, figlio, fidanzata, Uomini e Donne, Instagram, Grande Fratello

Chi è Alessandro Basciano? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Come si chiama suo figlio? E la sua fidanzata? Il bellissimo, avvenente e intrigante imprenditore è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come corteggiatore al trono classico di Giulia Quattrociocche nella fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne, ideata e condotta da Maria De Filippi. In seguito ha partecipato ad altri programmi tv targati Mediaset: da Temptation Island al Grande Fratello Vip. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro, profilo Instagram e vita privata del personaggio tv.

Chi è Alessandro Basciano? La biografia

Alessandro Basciano è nato l’1 giugno 1989, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Genova. Molto legato a sua madre Giovanna e sua sorella Giorgia Nicole, modella che ha partecipato a programmi tv come Ciao Darwin. Alessandro è molto amico fin dal 2014 dell’opinionista di Uomini e Donne, Jack Vanore. Ha un pitbull di nome Charlene. Mangia spesso sushi e ama trascorrere le vacanze nell’isola greca di Mykonos. Molto amato e popolare sui social in particolar modo su Instagram, dove al suo profilo iam_alebasciano risultano iscritti oltre 420mila follower.

Chi è Alessandro Basciano? Il lavoro

Appassionato di auto, Alessandro Basciano è un imprenditore. Prima di diventare noto al pubblico si occupava di rivendita di automobili a Roma presso “AB Autogroup Srls“ ed è stato anche testimonial di Dsquared2. Poi a Uomini e Donne, Alessandro ha corteggiato l’allora tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche, ma non è stato scelto.

In seguito è stato uno dei single del programma Temptation Island 2020 in onda su Canale 5 dove ha messo in crisi la coppia formata da Valeria Liberati e dal pr romano Ciavy. A fine 2021 è entrato come concorrente ufficiale nella Casa del GF Vip 6 insieme a Federica Calemme ed Eva Grimaldi.

Chi è Alessandro Basciano? La vita privata

Basciano è papà del piccolo Nicolò, nato nel 2016 dalla relazione con Clementina Deriu. Nella primavera 2021 si è fidanzato con la modella Erjona Sulejmani, famosa (tra l’altro) per essere stata la ex fidanzata del calciatore Dzemaili. La coppia si è lasciata a settembre 2021, per volontà della ragazza. Oggi Alessandro è felicemente single.