Chi è Alessandro di Uomini e Donne? Biografia, lavoro e Instagram del nuovo cavaliere del trono over sceso per conoscere Ida Platano.

Alessandro Vicinanza- foto instagram.com

Alessandro Vicinanza: Biografia e vita privata

Alessandro Vicinanza è nato a Salerno nel 1983, ma non si sa molto altro riguardo il suo passato e la sua vita privata.

Alessandro Vicinanza: Lavoro

Alessandro Vicinanza ha conseguito la laurea in Economia e Commercio e ha esercitato la professione di commercialista per un paio di anni.

Dopo l’esperienza, però, il campano ha preferito tralasciare il suo lavoro per occuparsi dell’attività di famiglia.

Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza- foto instagram.com

Alessandro Vicinanza arriva a Uomini e Donne per conoscere meglio la veterana Ida Platano, reduce dalla chiusura con Diego Tavani e da altre conoscenze superficiali.

La new entry si presenta subito bello, semplice, spigliato e solare e non teme il confronto con i fantasmi del passato. Insomma sembra avere tutti i requisiti per ravvivare l’entusiasmo della dama.

La prima uscita di Alessandro e Ida non ha dato le sensazioni speciali, ma la parrucchiera di origini siciliane ha voluto riprovarci.

Il secondo incontro è stato decisamente più travolgente e ha fatto cambiare idea alla dama: tra loro è scattato anche un bacio inaspettato. Dopo ne sono seguiti altri e fanno ben sperare.

Alessandro Vicinanza: Instagram

Alessandro Vicinanza- foto instagram.com

Alessandro Vicinanza ha un profilo Instagram molto attivo e seguito, ma il numero di followers promette di crescere ancora a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate ci sono quelle che lo ritraggono in compagnia dei suoi affetti (gli amici, la nipote e i suoi cani) e quelle dei suoi posti del cuore.